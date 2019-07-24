2019-07-24T18:02:12+03:00
Общество

Спасатели проверили 2 палаточных лагеря под Липецком

После трагедии в "Холдоми" в Липецкой области организовали внеплановую проверку
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели проверили палаточные лагеря Липецкой областиСпасатели проверили палаточные лагеря Липецкой областиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Трагедия в лагере "Холдоми" Хабаровского края, где из-за пожара погибли дети, потрясла всю страну. В связи с этим в Липецкой области провели внеплановые проверки палаточных лагерей, которых в регионе всего 2.

В минувший вторник, 23 июля, сотрудники госпожарнадзора отправились в детский археологический лагерь "Аргамач" Елецкого района и палаточный лагерь ЛРОО "Фонд научного краеведения Липецкой области" Измалковского района. Всего там отдыхает 260 ребят.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели проверили работу источников наружного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, знает ли персонал правила пожарной безопасности. А также наполняемость палаток и пути для эвакуации.

Результаты проверки в лагерях признаны удовлетворительными. В палатках количество человек не превышает норму, средства пожаротушения есть, персонал знает правила пожарной безопасности. Кроме того, спасатели провели тренировочную эвакуацию. Персонал и дети уложились в установленное регламентом время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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