Спасатели проверили 2 палаточных лагеря под Липецком

Трагедия в лагере "Холдоми" Хабаровского края, где из-за пожара погибли дети, потрясла всю страну. В связи с этим в Липецкой области провели внеплановые проверки палаточных лагерей, которых в регионе всего 2.

В минувший вторник, 23 июля, сотрудники госпожарнадзора отправились в детский археологический лагерь "Аргамач" Елецкого района и палаточный лагерь ЛРОО "Фонд научного краеведения Липецкой области" Измалковского района. Всего там отдыхает 260 ребят.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели проверили работу источников наружного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, знает ли персонал правила пожарной безопасности. А также наполняемость палаток и пути для эвакуации.

Результаты проверки в лагерях признаны удовлетворительными. В палатках количество человек не превышает норму, средства пожаротушения есть, персонал знает правила пожарной безопасности. Кроме того, спасатели провели тренировочную эвакуацию. Персонал и дети уложились в установленное регламентом время.