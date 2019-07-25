2019-07-25T11:18:25+03:00
Общество

Липецкие абоненты «Ростелекома» выбрали электронные счета

Более 85 тысяч абонентов «Ростелекома» в Липецкой области отказались от бумажных счетов за услуги связи в пользу их электронной версии
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Теперь они получают квитанции об оплате по электронной почте или в Едином личном кабинете (ЕЛК). Виртуальный документ содержит те же данные, что и бумажный носитель.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Электронный счет – цифровая альтернатива бумажному носителю. Во-первых, переход на доставку квитанций в электронном виде позволяет нам отказаться от использования бумаги. Это тысячи спасённых от вырубки гектаров леса. Во-вторых, рассылка электронных счетов происходит автоматически и также не требует расхода природных ресурсов. Кроме того, электронный счёт никогда не потеряется, а оплатить его можно в один клик через ЕЛК или соцсети: достаточно найти группу «Ростелекома» и следовать простой навигации. Липчане охотно приняли нововведение: с начала 2019 года цифровую форму взаимоотношений выбрали ещё тридцать пять процентов наших абонентов в регионе».

За переход на виртуальный документооборот «Ростелеком» начисляет бонусные баллы, которые можно обменять на скидки или дополнительные сервисы в Едином личном кабинете. ЕЛК доступен на сайте «Ростелекома», в бесплатном мобильном приложении, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Сервис позволяет легко и без очередей оплатить электронный счёт онлайн с помощью банковских карт, веб-кошелька и других способов. В личном кабинете пользователи могут посмотреть баланс, добавить или отказаться от услуги, поменять тариф, настроить «Автоплатеж» и многое другое.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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