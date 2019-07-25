2019-07-25T13:02:18+03:00
Происшествия

В Липецке вынесли приговор ревнивцу, который напал в магазине на бывшую жену

Руслану Лапину дали год и 10 месяцев строгого режима [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Ревнивец получил срокРевнивец получил срокФото: скрин с видео
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В Липецке на основании вердикта присяжных вынесли приговор Руслану Лапину, который из-за ревности напал с ножом на бывшую жену в магазине. Напомним, бытовая драма разыгралась в маленьком продуктовом магазинчике 19 ноября 2018 года. 43-летний мужчина пришел к дому бывшей молодой жены, чтобы помириться. Но воссоединение не удалось, на улице он увидел 26-летнюю девушку уже с новым молодым избранником. Счастливая парочка, держась за руки, зашла в магазин.

Лапин разбил бутылку и с «розочкой» побежал за парой в магазин. Там, на глазах у продавцов и покупателей, он напал на возлюбленную с криком «Так не доставайся же ты никому!». Сначала накинулся с бутылкой, а затем вынул нож. Отбить даму смог ее новый любовник. Благодаря чему женщина отделалась легкими царапинами. Происходящее записала камера наблюдения.

Нападение на бывшую жену в магазине Липецка.

Как потом рассказал следователю мужчина, молодая избранница не оправдала его надежд.

Позже всплыли некоторые подробности из прошлого Руслана. Как выяснилось, это была не единственная его неадекватная выходка, в 2009 году за вымогательство взятки на падения на следователя, его выгнали из тогда еще милиции и приговорили к 3.4 годам тюрьмы. Затем отпустили по УДО за хорошее поведение.

Изначально ревнивцу вменяли покушение убийство, но затем переквалифицировали в угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью – 119 и 115 статьи УК. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, ему назначили наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы. При этом учли предыдущую непогашенную судимость, поэтому сидеть ревнивец будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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