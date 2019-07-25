Липецких следователей поздравили с профессиональным праздником.

В Следственном управлении СК России по Липецкой области отмечают профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия РФ. В этот четверг, 25 июля, стенах ведомства состоялось торжественное мероприятие. Поздравить следователей пришли представители администрации региона, облсовета, прокуратуры, суда, правоохранительных структур и местных самоуправлений.

В Следственном управлении СК России по Липецкой области отмечают День сотрудника органов следствия РФ.

- Итоги у нас положительные, как и всегда, - ответил на вопросы журналистов руководитель регионального СКР Евгений Шаповалов. – Сегодня мы будем не итоги подводить, а поздравлять лучших следователей, которые за год окончили большее количество дел, сделали это наиболее качественно и в срок.

Липецких следователей поздравили с профессиональным праздникомФото: Юлия КЛЮЕВА

Так, с начала года в производстве у следователей находилось более 800 уголовных дел. Половину из них уже направили в суд. В 2 раза больше раскрыто особо тяжких преступлений против личности. Раскрываемость изнасилований и преступлений со смертельным исходом – 100%. Кстати, каждое десяток преступление - взяточничество. В этом году осудили 25 коррупционеров. Возбуждено 10 уголовных дел по налоговым преступлениям – возмещено около 43 млн. рублей. За 6 месяцев расследовано 150 преступлений экономической направленности.

Липецких следователей поздравили с профессиональным праздникомФото: Юлия КЛЮЕВА

Липецких следователей поздравили с профессиональным праздникомФото: Юлия КЛЮЕВА

Во время мероприятия для сотрудников и ветеранов органов следствия показали видеопоздравление от Владимира Путина. Президент поблагодарил следователей за добросовестную работу. Напомнил, что еще с петровских времен ключевыми принципами следственной службы были честность, законность и справедливость. А также пожелал успехов в службе и здоровья.

Липецких следователей поздравили с профессиональным праздникомФото: Юлия КЛЮЕВА

После Евгений Шаповалов вручил следователям награды и медали. А после присутствующим преподнесли творческие подарки. Артисты спели несколько песен, сыграли на саксофоне. Затем с праздником следователей поздравили представители Совета лидеров Липецкой области.