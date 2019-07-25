Депутаты проверят, как мэрия управляла ЛГЭКом последние пять лет

В этот четверг, 25 июля, на комиссии по ЖКХ в горсовета Липецка снова разгорелся спор вокруг управления ЛГЭКом. Напомним, что в энергетической компании снова избрали руководителя и не согласовали с депутатами, что, по данным парламента, нарушает Устав Липецка. Поскольку ЛГЭК почти на 90% принадлежит муниципальным компаниям и фактически городу.

Как уточнила председатель департамента ЖКХ Юлия Кабанцова, Липецку принадлежит 87.0792% акций ЛГЭК. Акционеры муниципальные предприятия: «Липецкводоканал» - 38.5% акций, «Липецктеплосеть» – 30% акций и «Горэлектросеть» – 18%.

– За нами зарегистрировано 27 миллиардов 685 миллионов 173 тысячи 973 акции, – сказал директор МУП «Липецктеплосеть» Николай Бондаревский. – Этот шаг был необходим, ведь ЛГЭК брал кредит у Европейского банка. И одним из условий было увеличение уставного капитала. Кредит брали, чтобы поддержать в нормальном состоянии инженерные сетию

Председатель Счетной палаты Марина Зиброва высказала опасение, что без контроля акции могут продать в любые частные руки. Вице-спикер Федор Жигаров поинтересовался, почему в компании «кулуарно» меняют руководителей и делать это может кто угодно.

– Хочется понять логику: у нас три акционерных общества, в которых есть доля города. В двух вы считаете нужным согласовывать совет директоров и гендиректора, а в одном нет, – заявил спикер Игорь Тиньков. – В чем разница? И сегодня, без согласования, привели директора, который числится руководителем и учредителем еще в одиннадцати организациях, разбросанных территориально от Мурманска до Чечни. Как он будет успевать везде, не знаю. Может, он такой активный, но я не понимаю логики городской администрации.

Также депутаты опасаются, что в случае передачи или продажи акций, город может оказаться без жизненно важных коммуникаций.

– Я хочу задать всем депутатам вопрос: вы вообще понимаете, что в ЛГЭКе происходит? Я не понимаю, – выступил Николай Быковских. – Мне кажется, что это закрытая организация. И что там происходит не только с акциями, но и с кадровыми назначениями, я не понимаю, и видимо не пойму с таким отношением. Администрация города пытается уйти в оппозицию горсовету.

Мэр города Евгения Уваркина заявила, что все делается законно.

– Я не понимаю ваших претензий, мы все делаем законно, – заявила мэр города. – Мы нацелены на эффективность работы и модернизацию сетей, ставим большие амбициозные задачи по техперевооружению компании. Если вы считаете, что есть какие-то нарушения – мы готовы их исправить.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в итоге депутаты поручили Счетной палате проверить эффективность участия города в органах управления АО «ЛГЭК» за последние пять лет.