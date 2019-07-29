2019-07-29T15:15:55+03:00
Общество

Ветераны НЛМК боролись за кубок по мини-футболу

Соревнования были организованы на базе спорткомплекса «Новолипецкий»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На Новолипецком металлургическом комбинате прошел турнир по мини-футболу среди команд ветеранов предприятия, посвященный 85-летию выплавки первого чугуна. Соревнования были организованы на базе спорткомплекса «Новолипецкий».

В финальной части за почетный трофей турнира – Кубок НЛМК боролись четыре лучшие команды. В итоге победителем стали ветераны-железнодорожники, второе место - у сборной команды НЛМК-1, «бронзу» завоевали ветераны-ремонтники.

.

.

Лучшим бомбардиром турнира стал ветеран управления железнодорожного транспорта Вадим Морев. За серебряного призера - команду НЛМК-1 играл самый опытный игрок турнира 74-летний Валерий Беззубцев. Все участники соревнований получили от НЛМК памятные сувениры.

.

.

«Сегодня ветеранская организация комбината объединяет около 14 тысяч человек. Благодаря социальным программам комбината наши ветераны не чувствуют себя забытыми - они получают материальную поддержку, помощь в решении бытовых проблем, медицинское обслуживание, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях города и предприятия. Ежегодно на социальную поддержку наших бывших работников предприятие направляет более 40 млн рублей», — сообщил председатель Совета ветеранов НЛМК Борис Косолапов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков
Управление «А» центра спецназначения ФСБ отмечает 45 лет. С легендарным бывшим командиром «Альфы» Геннадием Зайцевым мы поговорили о том, чем фильмы отличаются от жизни
Новости 24
Во вторник 18 улиц Липецка останутся без воды, 20 - без света
Во вторник в Липецке приостановят движение трамваев
В Липецке откроют 2 пляжа для купания
В киосках Липецка продолжают круглосуточно торговать алкоголем
Хлеборобы Липецкой области собрали первый миллион тонн зерна
Последние дни июля не порадуют липчан теплом
Липчанам предложили выбрать место для нового скейт-парка
Арт-терапевт из Липецка удалила записи с предложением убивать больных детей
У пловца свело ногу в реке во время соревнований в Липецке
В Липецке женщине грозит срок за пьяную езду
Гражданин Узбекистана в Липецке пытался выкупить у полиции паспорта соотечественников
В ДТП с грузовиком под Липецком пострадали 4 человека, включая 5-летнего ребенка
Под Липецком у пенсионерки отняли венгерского петуха
Липецкий «Металлург» выбыл из борьбы за Кубок России