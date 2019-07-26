Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами

Мероприятие прошло под председательством генерального директора Общества Игоря Маковского, в нем приняли участие заместители генерального директора, руководители основных функциональных направлений и подразделений, директора 20 региональных филиалов.

Коллегию открыл Игорь Маковский. В своем вступительном слове глава компании подвел итоги работы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии 2019 года, особо остановившись на результатах выполнения поручений, данных им руководителям основных функциональных направлений и филиалов по итогам первой коллеги. Они, в частности, касались повышения эффективности деятельности Общества, развития и модернизации электросетевого комплекса, усиления работы по снижению потерь, сокращения издержек, сокращения дебиторской задолженности.

«Общества подошли к экватору года с положительными финансовыми показателями. Эффективно велась работа в части обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей, создания благоприятных условий для экономического развития регионов операционной деятельности. Успешно пройден отопительный период, активно идет подготовка к очередной зиме. Производственная программа реализуется с перевыполнением плана. Многое сделано для развития электросетевого комплекса. Введено в работу более 1,2 тысяч МВА трансформаторной мощности и 5,3 тысяч километров линий электропередачи», - подчеркнул глава «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».

Значительное место в своем выступлении Игорь Маковский уделил и реализации концепции цифровой трансформации. По его словам, здесь совершен качественный рывок. «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уже находятся в лидерах этого ключевого для страны процесса. «Мы поставили задачу реализовать мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами – и решаем ее успешно. Это позволит Компании в числе первых в отрасли в полной мере воспользоваться ее эффектами», - отметил руководитель Обществ.

Далее с докладами об основных результатах работы за отчетный период и планах на второе полугодие выступили заместители генерального директора по направлениям и руководители филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Подробно обсуждались итоги сквозного производственного рейтингования районов электрических сетей и филиалов Обществ, на основании которых реализуются и корректируются мероприятия цифровой трансформации, достижение целевых финансово-экономических показателей, выполнение инвестиционной программы, планов по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевой инфраструктуры, снижению потерь, технологическому присоединению и реализации дополнительных услуг.

Подводя итоги коллегии, Игорь Маковский отметил, что в первом полугодии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели беспрецедентную по своей интенсивности и продуктивности работу. «Это было непростое, но в то же время очень интересное время. Получен бесценный опыт, который, безусловно, пригодится нам в будущем. Уверен, сохраняя взятый темп и настрой, мы успешно справимся с задачами любого масштаба и сложности», - подчеркнул глава «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Для справки:

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Компания «Россети-Центр» (Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») - крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,2%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив «Россети-Центр» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля Росети-Центр» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%.

Основным акционером «Россети-Центр» (ПАО «МРСК Центра»), кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится порядка 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 18 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RМ, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 100,7 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 397,3 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.

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