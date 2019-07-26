2019-07-26T15:06:38+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Качественное медобслуживание – одно из главных условий повышения уровня жизни»

В Грязинской больнице ввели в эксплуатацию новый маммограф
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В Грязинской межрайонной больнице сегодня открылся новый кабинет ультразвуковой диагностики и заработал современный отечественный маммограф. На закупку нового оборудования из средств областного бюджета израсходовано 16 млн. рублей. Диагностические аппараты закуплены в рамках реализации инициативы врио главы региона Игоря Артамонова, направленной на интенсивное укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения.

Из областного бюджета на эти цели выделено около 500 млн рублей. Для поликлиник городов и районов приобретены 20 рентгеновских аппаратов, маммографов, флюорографов, 15 УЗИ-аппаратов, 40 разнообразных эндоскопов, другое медоборудование. Одновременно проводятся капитальные ремонты и реконструкции в нескольких десятках медицинских организаций. Завершение этой работы обеспечит не только существенный рост качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, но и создаст необходимые условия для эффективного проведения диспансеризации взрослого населения.

«Хорошее медицинское обслуживание является одним из главных условий повышения уровня жизни людей, - сказал Игорь Артамонов после того, осмотрел новое оборудование в Грязинской межрайонной больнице. – Первоочередные задачи, которые стоят сегодня перед нами, - профилактика онкологии и лечение злокачественных новообразований на самой ранней стадии, что даёт гарантию выздоровления. Новое современное оснащение поможет их решить».

В Грязинской МРБ медицинскую помощь получают около 91 тыс человек. Современная техника позволит существенно повысить качество и доступность медицинского обслуживания, а также обеспечит раннее выявление рака молочной железы. Пропускная способность нового маммографа - до 50 женщин в смену. Это в 2,5 раза больше, чем раньше.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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