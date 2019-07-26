2019-07-26T16:09:27+03:00
Общество

В Липецке отметят Дни ВМФ, ВДВ и ВВС

В областном центре пройдут митинги, шествия и концерты
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк готовится к празднованию Дней ВМФ, ВДВ и ВВСЛипецк готовится к празднованию Дней ВМФ, ВДВ и ВВСФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке начали готовиться к празднованию Дней ВМФ, ВДВ и ВВС. В эту пятницу, 26 июля, в городской администрации обсудили организацию мероприятий, посвященных этим событиям.

В воскресенье, 28 июля, в областном центре отпразднуют День Военно-морского флота. В 9 часов утра на площади Петра Великого к памятнику российскому императору возложат цветы.

В День ВДВ, 2 июля, мероприятие состоится у памятника Герою Советсткого Союза Василию Маргелову в районе Сырского Рудника. Оно стартует в 8 часов утра. В 10 часов на площади Героев пройдет традиционный митинг с участием руководителей города и региона. Затем стартует шествие. Участники митинга колонной пройдут до Нижнего парка. По информации пресс-службы администрации Липецка, там в 11 часов начнется концерт.

В День ВВС, 12 августа, основной праздничной площадкой станет территория перед зданием Липецкого авиацентра. Там в 10 часов утра начнется торжественная программа. В конце мероприятия участники возложат цветы к памятнику героям-авиаторам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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