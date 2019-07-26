2019-07-26T17:36:46+03:00
Общество

Полицейские предупреждают липчан о фальшивых купюрах

В Липецке и области участились случаи обнаружения поддельных банкнот
Юлия КЛЮЕВА
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Полицейские предупреждают липчан о фальшивых купюрахПолицейские предупреждают липчан о фальшивых купюрахФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области резко участились случаи обнаружения фальшивых купюр номиналом 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в первом полугодии сомнительные банкноты гражданам попались 70 раз.

Правоохранители напоминают, если вы получили купюру, которая кажется вам фальшивой, не пытайтесь сбыть ее другим лицам - это преступление. Согласно ст.186 УК РФ, за изготовление, сбыт, а также перевозку в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг грозит уголовная ответственность. Наказание - от 5 до 15 лет лишения свободы.

При обнаружении фальшивой купюры, липчане могут обратиться в полицию по телефонам 8-980-353-76-30, 8-906-683-11-11, а также в дежурную часть УМВД России по Липецку 25-91-11. Либо по номеру 02. Пострайтесь запомнить приметы человека, давшего вам фильшивые деньги. В каком направлении он ушел, номера машины. Анонимность гарантируется. Также за информацию о сбытчике поддельных купют обещают вознаграждение.

О том, как визуально различить фальшивые банкноты, новые признали подделки, а также какие фальшивые купюры чаще всего встречаются в Липецке, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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