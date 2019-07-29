В Липецке обновили около 30000 м2 дорог

В Липецке с начала сезона привели в порядок около 30 тыс. м2 дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. С апреля по 26 июля ямочный ремонт сделали на подъездах к городским кладбищам, на проездах улиц Терешковой, Невского, Минская, Доватора, Алмазная, Ленинградская, Филипченко, Перова, проспекта 60 лет СССР и других. Всего обновили 8,3 тыс. м2 дорожной одежды.

На улицах М. Расковой, Плеханова, Полиграфическая, площади Революции, переулке Бестужева, от Северного до Универсального проезда привели в порядок 20,5 тыс. м2 асфальта. На участках дороги ремонтировали «картами». То есть рабочие вырезали не отдельную выбоину, а весь поврежденный участок.

4,6 м2 дорог отремонтировали, используя специальную машину типа MADPATCHER. Техника вышла на улицы Стаханова, 50 лет НЛМК, Красина, Белянского, Фестивальная, Минская, Политехническая, Надежды, Папина, Доватора, Громовой, Вермишева, Металлургов, Задорожная. Также современным струйно-инъекционным методом отремонтировали некоторые участки садоводческих маршрутов. В ближайшем будущем отремонтируют улицу Водопьянова.

На улице Покровская в Сселках отсыпали дороги. То же самое произошло в Желтых песках. Там отсыпано около 12 тыс м2 подъездов к участкам многодетных семей.

На улицах Энгельса и Адмирала Макарова восстановили 327 м2 тротуаров. На площади Героев обновили 500 м2 плитки. Кроме того, рабочие обустраивают подходы к пешеходным переходам по улицам Кривенкова, Петра Смородина, Жуковского, Невского, Адмирала Макарова, Меркулова, Теперика и проезд Сиреневый.