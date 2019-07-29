2019-07-29T15:42:05+03:00
Общество

В Липецке обновили около 30000 м2 дорог

Некоторые улицы отремонтировали современным струйно-инъекционным методом
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Липецке ремонтируют дорогиВ Липецке ремонтируют дорогиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке с начала сезона привели в порядок около 30 тыс. м2 дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. С апреля по 26 июля ямочный ремонт сделали на подъездах к городским кладбищам, на проездах улиц Терешковой, Невского, Минская, Доватора, Алмазная, Ленинградская, Филипченко, Перова, проспекта 60 лет СССР и других. Всего обновили 8,3 тыс. м2 дорожной одежды.

На улицах М. Расковой, Плеханова, Полиграфическая, площади Революции, переулке Бестужева, от Северного до Универсального проезда привели в порядок 20,5 тыс. м2 асфальта. На участках дороги ремонтировали «картами». То есть рабочие вырезали не отдельную выбоину, а весь поврежденный участок.

4,6 м2 дорог отремонтировали, используя специальную машину типа MADPATCHER. Техника вышла на улицы Стаханова, 50 лет НЛМК, Красина, Белянского, Фестивальная, Минская, Политехническая, Надежды, Папина, Доватора, Громовой, Вермишева, Металлургов, Задорожная. Также современным струйно-инъекционным методом отремонтировали некоторые участки садоводческих маршрутов. В ближайшем будущем отремонтируют улицу Водопьянова.

На улице Покровская в Сселках отсыпали дороги. То же самое произошло в Желтых песках. Там отсыпано около 12 тыс м2 подъездов к участкам многодетных семей.

На улицах Энгельса и Адмирала Макарова восстановили 327 м2 тротуаров. На площади Героев обновили 500 м2 плитки. Кроме того, рабочие обустраивают подходы к пешеходным переходам по улицам Кривенкова, Петра Смородина, Жуковского, Невского, Адмирала Макарова, Меркулова, Теперика и проезд Сиреневый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков
Управление «А» центра спецназначения ФСБ отмечает 45 лет. С легендарным бывшим командиром «Альфы» Геннадием Зайцевым мы поговорили о том, чем фильмы отличаются от жизни
Новости 24
Во вторник 18 улиц Липецка останутся без воды, 20 - без света
Во вторник в Липецке приостановят движение трамваев
В Липецке откроют 2 пляжа для купания
В киосках Липецка продолжают круглосуточно торговать алкоголем
Хлеборобы Липецкой области собрали первый миллион тонн зерна
Последние дни июля не порадуют липчан теплом
Липчанам предложили выбрать место для нового скейт-парка
Арт-терапевт из Липецка удалила записи с предложением убивать больных детей
У пловца свело ногу в реке во время соревнований в Липецке
В Липецке женщине грозит срок за пьяную езду
Гражданин Узбекистана в Липецке пытался выкупить у полиции паспорта соотечественников
В ДТП с грузовиком под Липецком пострадали 4 человека, включая 5-летнего ребенка
Под Липецком у пенсионерки отняли венгерского петуха
Липецкий «Металлург» выбыл из борьбы за Кубок России