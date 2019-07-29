2019-07-29T15:42:26+03:00
Общество

Хлеборобы Липецкой области собрали первый миллион тонн зерна

Средняя урожайность составляет выше 40 центнеров с гектара
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По оперативным данным администрации Липецкой области, на 29 июля с площади 259 тыс. га (35% посевных площадей) намолочено 1114,8 тыс. тонн озимой пшеницы, ячменя и гороха.

Средняя урожайность составляет 43,1 центнера с гектара – больше, чем в прошлом году. Показатели выше среднего отмечаются в 17 районах области, причем в Долгоруковском районе она приближается к 50 центнерам с гектара. Лидеры по валовому сбору - усманские аграрии: на 29 июля они намолотили 115,5 тыс. тонн зерна.

Врио главы администрации Липецкой области заявил, что держит под личным контролем ход уборочной. Он подчеркнул: «У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства. Главное, чтобы погода не подвела».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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