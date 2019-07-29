Липецкий бизнес выбрал видеонаблюдение от «Ростелекома»

Более двухсот компаний малого и среднего бизнеса в Липецком регионе выбрали сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». За 2019 год абонентская база этой услуги увеличилась на 70 процентов. Цифровое решение позволяет объединять расположенные в разных местах камеры в одну систему и самостоятельно управлять настройками и доступом к видеоархиву. Видеозаписи хранятся на защищённых серверах центров обработки данных «Ростелекома».

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сервис «Видеонаблюдение» выбрали свыше двухсот корпоративных клиентов «Ростелекома». Наше решение помогает удаленно контролировать не только сами помещения, но и рабочий процесс в целом. Например, владелец ресторана может увидеть, как в его заведении обслуживают посетителей, насколько ответственны и пунктуальны сотрудники или кто виноват в спорной ситуации. Архив записи хранится на нашей облачной платформе и доступен из любой точки мира, где есть интернет».

Облачный сервис «Видеонаблюдение» позволяет просматривать онлайн-трансляции и записи в архиве. Управлять услугой можно через личный кабинет или мобильное приложение. Клиенту не нужно тратиться на поддержку работоспособности системы, серверы и системы информационной безопасности: всё необходимое предоставит «Ростелеком». Кроме того, функция видеоаналитики сама сформирует отчет с данными о среднем возрасте посетителя или его предпочтениях, а также о пиковых нагрузках. Полученная информация поможет предпринимателям не только продвигать товары и услуги, но и поддерживать высокий уровень обслуживания.