2019-07-30T10:48:40+03:00
Общество

Новолипчанин учил иностранцев строить металлургические заводы

За полвека ветеран НЛМК участвовал в запуске двух конвертерных цехов
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Дмитрий Алексеевич Сбродов проработал на НЛМК почти полвека. Он родился в 1931 году в селе Ратчино Добринского района. Дмитрию было 10 лет, когда началась Великая Отечественная война и отец ушел на фронт, и с этого возраста он уже работал в колхозе, наравне со взрослыми.

– Я никогда не боялся трудностей и серьезной работы, – говорит ветеран НЛМК.

После окончания в 1955 году технического училища Дмитрий пошел работать на НЛМК, сначала машинистом, а затем начальником смены котельного цеха. Как раз в эти годы шло строительство и запуск основных цехов металлургического комбината.

В 1962 году Сбродов получил второе образование – заочно окончил энергетический техникум. Именно специальности энергетика он посвятил всю дальнейшую жизнь. В 1964 году Дмитрий Алексеевич перешел в энергетический цех на должность начальника участка по ремонту котлов.

– 18 марта 1966 года запустили кислородно-конвертерный цех №1, – рассказывает Дмитрий Сбродов. – Я отучился три курса в Ивановском энергетическом институте, но обучение пришлось оставить – стране нужна была сталь, много стали и мы работали в две смены, поэтому я взял академический отпуск, но так не и не нашел времени, чтобы вернуться к учебе.

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С самого запуска цеха Дмитрия Сбродова назначили помощником начальника конвертерного цеха №1. Затем он стал помощником начальника по энергооборудованию того же цеха, где проработал до выхода цеха на проектную мощность.

– Работал под началом Серафима Васильевича Колпакова, который впоследствии стал директором завода, а позже министром металлургии СССР, – вспоминает ветеран НЛМК. – Выдающийся был человек, всегда относился к рабочим с пониманием.

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Работая в конвертерном цехе, Дмитрий Сбродов стал автором ряда технических изобретений, его рационализаторские предложения помогли повысить эффективность производства.

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В 1973 году Дмитрия Алексеевича, как опытного специалиста, назначили в состав рабочей группы по запуску второго конвертерного цеха. Ввод в эксплуатацию нового оборудования давался нелегко, многое приходилось осваивать впервые в отрасли. Несмотря на все трудности, второй цех запустили точно по графику и 15 декабря 1974 года был получен первый сляб.

Огромная работа, которую проделал Сбродов и сотни других металлургов НЛМК, позволила вывести страну в лидеры черной металлургии. Второй конвертерный цех был уникальным и по мощности и технической оснащенности. На нем стали применять 300-тонные конвертеры и установку непрерывной разливки стали криволинейного типа. Такого ранее не было в отечественной металлургии.

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Как рассказывает Дмитрий Алексеевич, после успешного пуска, по настоятельной рекомендации Колпакова, его снова перевели в первый конвертерный цех, где были проблемы с наладкой оборудования. Сбродов успешно выполнил задание руководства и смог наладить работу цеха.

Успех новолипецких металлургов по освоению технологии разливки стали стал примером для всего мира. В 1986 году Дмитрия Сбродова командировали в Индию, где он помогал строить металлургический завод. Спустя четыре года новая командировка в Египет, где он в качестве советника консультировал египетских инженеров при строительстве металлургического завода.

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Два ордена Трудового Красного Знамени Дмитрию Алексеевичу вручили за пуск двух конвертерных цехов. Не менее гордится ветеран и своей самой первой наградой - медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне». А его последней наградой, которую он получил, работая на НЛМК, стала медаль «За отвагу на пожаре». Ее Сбродов заслужил, когда лично участвовал в тушении лесных пожаров в Липецкой области.

- Я уже давно на пенсии, но с НЛМК связи не теряю. Совет ветеранов меня постоянно поздравляет с праздниками, приглашает на торжественные мероприятия. Правда, уже часто здоровье не позволяет бывать везде. Я благодарен судьбе, что был и остаюсь нужен родному предприятию.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора, из архива Д.А. Сбродова и пресс-службы НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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