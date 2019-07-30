Липчанку, чью дочь закопали на кладбище домашних животных, ограничили в родительских правах. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, о жуткой истории стало известно в апреле этого года. Сама трагедия произошла в декабре 2018 года. Отчим уронил на пол годовалую малышку - дочь сожительницы. От полученных повреждений девочка скончалась. Мужчина, испугавшись наказания, решил закопать ребенка на кладбище домашних животных. Когда все раскрылось, в отношении липчанина возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

После прокуратура провела проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью. У женщины осталось трое детей. Самому младшему 3 года, старшему - 6 лет. С 2014 года семья состоит на профилактическом учете в органах соцзащиты и полиции. Липчанку неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Так, дети более 3 месяцев находятся в детском доме в Борино. Однако, мать ни разу не навестила их. Причина тому - отсутствие денег на проезд. При этом липчанка не работает и, судя по всему, устраиваться не собирается. Семья живет на детские пособия. Кстати, после смерти малышки, мать ребенка продолжила получать на нее пособия. Из-за чего в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч1 ст.159.2 УК РФ "Хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат".

Прокурор обратился в суд и потребовал ограничить женщину в родительских правах, а также взыскать с нее алименты. Это тоже не помогло встать ответчице на путь исправления. Тогда суд удовлетворил требования прокурора. Липчанку ограничили в родительских правах, с нее взыщут алименты на содержание детей. Ребят либо устроят в учреждение господдержки, либо над ними оформят опеку. Этим занимаются органы опеки и попечительства.