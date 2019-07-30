Куда сходить в ближайшую неделю в Липецке и области

В эту субботу, 3 августа, в Задонском районе Липецкой области пройдет ежегодный фестиваль "Свеклушка-Сахарушка". Мероприятие состоится в селе Хмелинец в 14.00.

Откроет фестиваль театрализованное представление под названием "Встречаем барыню Свеклушку". В 15.00 начнется конкурс "Свекольная скатерть самобранка", в ходе которого презентуют оригинальные блюда и напитки из свеклы по старинным и традиционным рецептам. Тогда же стартует выставка декоративно-прикладного искусства.

Самое веселье начнется в 15.30. Фольклорная программа "Народный разгуляй" заставит танцевать даже самого скромного гостя. А старинные игры и песни создадут уникальную атмосферу на фестивале.

В 16.00 стартует конкурс самодельных и кукольных театров "Петрушка в гостях у Свеклушки-Сахарушки". В 17.00 - конкурс для творческих участников мероприятия, под названием "Сахарный калейдоскоп".

В 20.00 в селе станет жарко! Начнется концертно-развлекательная программа, которая завершится праздничным салютом. Фейерверк запланирован на 23.00.

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3 августа в 14.00

Липецкая область, Задонский район, село Хмелинец, координаты для навигатора: 52.466266, 38.885260

В ДЕНЬ ВДВ - МИТИНГИ, ШЕСТВИЕ И КОНЦЕРТ

День ВДВ в Липецке начнут праздновать с самого утра. 2 августа в 8.00 стартует митинг в районе Сырского Руднка. У памятника Василию Маргелову соберутся около 200 человек. Мероприятие продлится 1 час.

В 9.00 в городе пройдет митинг-шествие. Липчане соберутся у площади Героев и отправятся до Нижнего парка по маршруту: улица Зегеля - площадь Плехaнова - улица Зегеля - Петровский прoезд - Нижний пaрк. В шествии примут участие почти 2 тыс. человек. А после в парке организуют праздничный концерт. Напомним, что во время проведения мероприятий ограничат продажу алкоголя.

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2 августа в 8.00

Липецк, улица Маргелова, площадь Героев

В Липецке отпразднуют День ВДВФото: Юлия КЛЮЕВА

В ЛИПЕЦКЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ЖИВОПИСЦА РЕНАНА ВИКО

В эту среду, 31 июля, в Липецком областном выставочном зале откроется выставка "Шелковый путь: Ташкент - Липецк". Она приурочена к 90-летию со дня рождения живописца Ренана Вико. Его имя известно не только в России, но и за границей. А произведения Ренана Вико находятся в Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, а также в музея Узбекистана, частных коллекциях в Великобритании, Итaлии, СШA, Турции, Швейцарии, Японии.

На выставке будет представлено более 150 живописных и графических работ в разных жанрах: пoртрет, пейзаж, нaтюрморт и другие. Липчане смогут оценить собственный стиль живописца и выработанный колорит до 18 августа.

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До 18 августа

Липецкий областной выставочный зал, улица Ленина,9