Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» обсудили цифровую трансформацию социальной сферы

В течение двух дней в Липецке обсуждали реализацию проектов Фонда социального страхования и передовые подходы к профилактике производственного травматизма. В совещании под председательством заместителя председателя ФСС России Алексея Поликашина приняли участие и специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго». Речь шла о внедрении на предприятиях цифровых социальных сервисов: «Социальный навигатор», «Комплексная реабилитация пострадавших на производстве», «Персональный информационный навигатор для лиц, пострадавших на производстве» и многие другие.

Так, в липецком филиале «Россети Центр» несколько лет назад внедрена система «Прямые выплаты», энергетики уже оценили преимущества использования такого сервиса, как «Электронный листок нетрудоспособности». Готово Липецкэнерго подключиться и к другим цифровым проектам Фонда социального страхования.

- «Россети Центр» - современная, технологичная компания. Мы ориентированы на цифровизацию как производственной, так и социальной сферы. Знаем по опыту, что электронные коммуникации сокращают затраты на оформление документации, а главное, это очень удобно для работников, - рассказала начальник управления по работе с персоналом «Россети Центр Липецкэнерго» Екатерина Мушникова.

В совещании приняли участие также заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин, главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Олег Снежков. Помимо проектов Фонда социального страхования обсуждалось развитие электронного правительства. Это принципиально новая форма организации деятельности государственной власти, обеспечивающая удобство получения организациями и гражданами государственных услуг.

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Фото Липецкэнерго