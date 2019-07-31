2019-07-31T11:58:31+03:00
Общество

Цех горячего проката НЛМК отметил полувековой юбилей

За 50 лет прокатчики выпустили свыше 263 млн тонн металла
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Лучших работников цеха горячего проката НЛМК наградили корпоративными наградами в честь 50-летнего юбилея одного из основных производств предприятия. Сотрудников цеха и ветеранов поздравили руководители комбината и профсоюзного комитета, для них организовали концертную программу с участием липецких исполнителей.

Первый в стране широкополосный стан 2000 непрерывной горячей прокатки производительностью 5,8 млн тонн проката в год был пущен на НЛМК в июле 1969 года. Гигантский комплекс с длиной технологической линии почти 1,5 км занимает площадь более 120 тыс. кв. метров. Общий вес оборудования цеха превышает 37 тыс. тонн. При создании стана особое внимание уделялось вопросам охраны окружающей среды. Проектировщики предусмотрели замкнутые водооборотные системы, а также системы полного сжигания газообразного топлива, которые практически исключили выбросы в атмосферу.

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За полвека работы на стане внедрили более 2,5 тыс. различных новшеств, что помогло существенно повысить его проектную мощность. В 1989 году новолипецкие прокатчики установили исторический рекорд – более 6,55 млн тонн горячего проката в год. Здесь впервые в отечественной металлургии освоили прокатку металла для производства автолиста, судостали, труб большого диаметра и динамной стали. Опыт освоения и эксплуатации оборудования цеха помог в создании подобных станов на отечественных и зарубежных предприятиях.

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В настоящее время в цехе продолжается модернизация. До конца года завершится реконструкция четвертой по счету нагревательной печи, что на 110 тыс. тонн увеличит ежегодную производительность стана 2000. За счет более совершенной технологии выгрузки заготовки на прокатный стан повысится качество продукции, на 50% снизится расход энергоресурсов и почти вдвое уменьшатся выбросы в атмосферу на этом участке.

В 2018 году работники цеха выпустили 6,1 млн тонн горячего проката. А всего за полвека работы произведено свыше 263 млн тонн металла.

Cергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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