2019-08-02T12:07:58+03:00
Общество

Новый электропоезд начал курсировать по Липецкой области

В регионе продолжается развитие транспортного сообщения
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Электричка нового поколения будет перевозить пассажиров по маршруту Усмань-Грязи-Липецк-Елец. 1 августа электропоезд совершил свой первый рейс по территории Липецкой области. В торжественной церемонии по запуску состава приняли участие врио главы региона Игорь Артамонов и начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин.

«Очень приятно, что обновление дошло и до железнодорожного транспорта, - подчеркнул руководитель Липецкой области. - Таких поездов мало, но нам удалось их получить. Проанализируем пассажирский трафик и возможно электрички смогут стать заменой автобусному сообщению. Они дешевле, безопаснее, комфортнее. А если удастся сделать остановку на экономической зоне и НЛМК, то востребованность таких поездов значительно увеличится».

Железнодорожный состав включает четыре вагона, которые полностью соответствует современным стандартам. Пассажирские места комфортные. Есть возможность доступа к WI-FI. Вагоны оборудованы системами видеонаблюдения. В тамбурах есть крепления для перевозки велосипедов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены подъёмники для посадки и высадки. Есть места для крепления инвалидных колясок, санузлы с поручнями. Для слабовидящих размещены таблички со шрифтом Брайля.

«Это абсолютно новый поезд, удобный, современный, комфортный. Он будет обслуживать уже имеющиеся маршруты и дополнительные. Получается двойной эффект — и увеличение количества маршрутов, и обновление подвижного состава», - прокомментировал начальник ЮВЖД Сергей Задорин.

Комфортабельность нового транспорта оценил и руководитель региона. Игорь Артамонов и представители ЮВЖД прибыли из Грязей в Липецк на инновационной электричке. В пути обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. От руководства ЮВЖД поступило предложение развивать на территории Липецкой области туристические и экскурсионные перевозки. Это могут быть туры выходного дня или экскурсии на ретропоездах.

«В Липецкой области есть маршруты, куда можно направить эти рейсы. Главное понять, что интересно людям, - сказал начальник ЮВЖД Сергей Задорин. — Сейчас в Грязях организуется депо, где будут находиться красивые отреставрированные паровозы. По сути всё почти готово к запуску этого проекта».

«Проект интересный, но нужно просчитать насколько такие рейсы будут востребованными. Мы поддержим эту идею в том случае, если её одобрят жители региона. Что точно должно появиться в регионе — это скоростной поезд «Ласточка», который будет ходить из Липецка в Москву. Сейчас мы над этим работаем», - добавил врио главы региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей ЧИБИС, врио губернатора Мурманской области: Потенциал развития северных территорий России гигантский
Мурманск - негласная столица Арктики. Активное развитие добывающих и других бизнес-проектов в районах исторического пролегания Северного морского пути придаст импульс экономическому становлению региона
Новости 24
В Липецке после проверки закрывают три пивных бара и магазина в домах
Северный ветер принесет в Липецк очередную волну похолодания
В выходные в Липецке будут отключать питьевую воду
В Липецке две недели ищут пропавшую на пляже 17-летнюю девушку
Маршрутки №325 в Липецке будут ходить на час дольше вечером
Под Липецком будут судить парня, который жестоко убил таксиста, не желая платить за проезд
При строительстве следственного изолятора под Липецком украли 12 млн. рублей
Новый электропоезд начал курсировать по Липецкой области
Из губернаторской гонки в Липецкой области выбили еще два кандидата, осталось 5
Где на дорогах Липецкой области стоят камеры можно увидеть на карте ГИБДД
Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом
В области появилась новая электричка Усмань — Грязи — Липецк — Елец
Власти Липецка помогут семье 8-летней девочки, которая погибла в ДТП в Крыму
В ДТП с двумя «Опелями» под Липецком погиб человек
В Липецке подростки обворовали магазин косметики
Липчане встали в огромной пробке из-за ДТП с автобусом