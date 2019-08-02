Новый электропоезд начал курсировать по Липецкой области

Электричка нового поколения будет перевозить пассажиров по маршруту Усмань-Грязи-Липецк-Елец. 1 августа электропоезд совершил свой первый рейс по территории Липецкой области. В торжественной церемонии по запуску состава приняли участие врио главы региона Игорь Артамонов и начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин.

«Очень приятно, что обновление дошло и до железнодорожного транспорта, - подчеркнул руководитель Липецкой области. - Таких поездов мало, но нам удалось их получить. Проанализируем пассажирский трафик и возможно электрички смогут стать заменой автобусному сообщению. Они дешевле, безопаснее, комфортнее. А если удастся сделать остановку на экономической зоне и НЛМК, то востребованность таких поездов значительно увеличится».

Железнодорожный состав включает четыре вагона, которые полностью соответствует современным стандартам. Пассажирские места комфортные. Есть возможность доступа к WI-FI. Вагоны оборудованы системами видеонаблюдения. В тамбурах есть крепления для перевозки велосипедов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены подъёмники для посадки и высадки. Есть места для крепления инвалидных колясок, санузлы с поручнями. Для слабовидящих размещены таблички со шрифтом Брайля.

«Это абсолютно новый поезд, удобный, современный, комфортный. Он будет обслуживать уже имеющиеся маршруты и дополнительные. Получается двойной эффект — и увеличение количества маршрутов, и обновление подвижного состава», - прокомментировал начальник ЮВЖД Сергей Задорин.

Комфортабельность нового транспорта оценил и руководитель региона. Игорь Артамонов и представители ЮВЖД прибыли из Грязей в Липецк на инновационной электричке. В пути обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. От руководства ЮВЖД поступило предложение развивать на территории Липецкой области туристические и экскурсионные перевозки. Это могут быть туры выходного дня или экскурсии на ретропоездах.

«В Липецкой области есть маршруты, куда можно направить эти рейсы. Главное понять, что интересно людям, - сказал начальник ЮВЖД Сергей Задорин. — Сейчас в Грязях организуется депо, где будут находиться красивые отреставрированные паровозы. По сути всё почти готово к запуску этого проекта».

«Проект интересный, но нужно просчитать насколько такие рейсы будут востребованными. Мы поддержим эту идею в том случае, если её одобрят жители региона. Что точно должно появиться в регионе — это скоростной поезд «Ласточка», который будет ходить из Липецка в Москву. Сейчас мы над этим работаем», - добавил врио главы региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.