В Липецке митинг в честь Дня ВДВ собрал около 800 человек
В этот день, 2 августа, по всей стране отмечают день Воздушно-десантных войск. в Липецке празднование началось в 8.00 у памятника командующему ВДВ Василию Маргелову.
Шествие в день ВДВ.
В 10.00 на площади Героев собралось порядка 800 человек для участия в митинге. Многие приходили целыми семьями.
Со сцены выступил начальник управления внутренней политики администрации города Евгений Зенков:
- Уважаемые друзья, от лица Евгении Уваркиной хочется выразить вам низкий поклон и благодарность за вашу службу. 11 июня ваши бойцы вошли в Приштину и остановили вход в Сербию войск НАТО. И каждый серб четко знает три буквы «ВДВ». Вы тот кулак, который находится на передовой и решает самые сложные и невыполнимые задачи.
Десантникам торжественно зачитали поздравление от ветеранов Сербии, в котором поблагодарили за все то, что сделали бойцы Воздушно-десантных войск для их страны.
Также в ходе торжества двух ветеранов наградили знаком отличия минобороны РФ за особые заслуги.
- Сегодня ваш день, ваш праздник, праздник нашего народа. Воздушно-десантные войска любят и гордятся ими. Ваш род войск относительно молодой, в следующем году ему будет 100 лет, но несмотря на это все поколения десантников вписались в историю нашей страны, - сказал председатель Липецкого городского совета ветеранов Виктор Павлович Долгих.
По традиции, после минуты молчания возложили цветы у Вечного огня.
Возложение цветов в день ВДВ.
С площади Героев десантники колонной отправились до нижнего парка, где их ждал праздничный концерт. Всю дорогу то и дело слышались крики "Слава ВДВ!"
ИСТОЧНИК KP.RU