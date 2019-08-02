В Липецке митинг в честь Дня ВДВ собрал около 800 человек

В этот день, 2 августа, по всей стране отмечают день Воздушно-десантных войск. в Липецке празднование началось в 8.00 у памятника командующему ВДВ Василию Маргелову.

Шествие в день ВДВ.

В 10.00 на площади Героев собралось порядка 800 человек для участия в митинге. Многие приходили целыми семьями.

День ВДВ в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Со сцены выступил начальник управления внутренней политики администрации города Евгений Зенков:

День ВДВ в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

- Уважаемые друзья, от лица Евгении Уваркиной хочется выразить вам низкий поклон и благодарность за вашу службу. 11 июня ваши бойцы вошли в Приштину и остановили вход в Сербию войск НАТО. И каждый серб четко знает три буквы «ВДВ». Вы тот кулак, который находится на передовой и решает самые сложные и невыполнимые задачи.

Десантникам торжественно зачитали поздравление от ветеранов Сербии, в котором поблагодарили за все то, что сделали бойцы Воздушно-десантных войск для их страны.

День ВДВ в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Также в ходе торжества двух ветеранов наградили знаком отличия минобороны РФ за особые заслуги.

- Сегодня ваш день, ваш праздник, праздник нашего народа. Воздушно-десантные войска любят и гордятся ими. Ваш род войск относительно молодой, в следующем году ему будет 100 лет, но несмотря на это все поколения десантников вписались в историю нашей страны, - сказал председатель Липецкого городского совета ветеранов Виктор Павлович Долгих.

День ВДВ в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

По традиции, после минуты молчания возложили цветы у Вечного огня.

Возложение цветов в день ВДВ.

С площади Героев десантники колонной отправились до нижнего парка, где их ждал праздничный концерт. Всю дорогу то и дело слышались крики "Слава ВДВ!"