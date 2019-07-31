На деньги обманутых дольщиков Липецка покупали элитные апартаменты в Сочи

Руководитель СУ СК по Липецкой области возбудил уголовное дело по еще одному эпизоду мошенничества в «Экстроймаш», который обманул тысячи дольщиков в «Европейском».

По данным следствия, председатель совета директоров фирмы Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов незаконно выводили деньги из компании. Напомним, потерпевшими в деле «Экстроймаш» признали 1 846 дольщиков, за пару лет из компании вывели сотни миллионов рублей. Ельчанинова задержали в начале июня, он сам написал явку с повинной и решил сотрудничать со следствием, а Захаров и его супруга Олеся находятся в международном розыске. Бывший гендиректор Сергей Тонких под стражей.

По версии следствия, в конце 2015 года Захаров и Ельчанинов, чтобы вывести деньги, выкупили пакет акций ОАО «Рембыттехника». После сделки к «Экстроймаш» отошло здание на улице Октябрьской в Липецке и участок более 2000 м2. Сделка обошлась в 56 млн. рублей. Это были деньги, на которые должны были достраивать четыре дома в микрорайоне, поэтому дольщики оказались без жилья. Данный эпизод раскрыли при участии регионального УФСБ. Также в ходе расследования выяснилось, что руководство фирмы на деньги дольщиков купили апартаменты в Сочи за 16 млн. рублей.

Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, у Захарова специальный статус депутата облсовета, поэтому постановление о возбуждении уголовного дела подписал лично руководитель СКР региона.

Действия директоров квалифицировали по части 4 статьи 159 УК – особо крупное мошенничество. Его соединят с другими эпизодами, включая похожий на 70 млн. рублей и покушение на мошенничество тоже в особо крупном размере.