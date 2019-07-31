В Липецке пресечена попытка воровства контента «Ростелекома»

Жителю Липецкой области суд назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – 60 тысяч рублей.

Служба безопасности «Ростелекома» в сотрудничестве с отделом «К» УМВД по Липецкой области выявили факт несанкционированной модификации оборудования «Ростелекома». С помощью технических средств злоумышленник заменил программное обеспечение в ТВ-приставке. В результате цифровой IP-ресивер позволил бесплатно просматривать 50 телевизионных HD-каналов, а также любые фильмы и сериалы из раздела «Видеопрокат». Причём не только без абонентской платы, но и без заключения договора.

Дмитрий Трунцов, заместитель директора Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Оперативное взаимодействие департамента безопасности «Ростелекома» с силовыми структурами – одна из наших приоритетных задач. Преступник был установлен в результате целого комплекса мер, предпринятых нашими специалистами совместно с отделом «К». Мы постоянно отслеживаем и пресекаем попытки нанести вред имуществу и репутации компании. В очередной раз нам удалось предотвратить воровство контента и наказать недобросовестного гражданина».

Подобные преступления классифицируются по статье 273 Уголовного Кодекса РФ (Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ). Наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, а если деяние повлекло тяжкие последствия лишение свободы до 7 лет.

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