2019-07-31T15:20:24+03:00
Экономика

Энергетики провели велорейд по выявлению воровства

Сотрудники Липецкэнерго искали нарушителей в Лебедянском районе
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В рамках акции по борьбе с потерями липецкие энергетики и бойцы стройотрядов отправились на велосипедах по селам Лебедянского района в поисках нарушителей. Участники велопробега преодолели расстояние в 30 километров по селам Большое Попово, Волотово, Троекурово и Курапово.

Именно в этих селах ранее было выявлено 3 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Для хозяев двух частных домов села Волотово официальное ограничение энергоснабжения за неуплату не стало препятствием, и они решили самовольно подключиться к сети. А собственница жилья в селе Большое Попово и вовсе забыла известить сотрудников Липецкэнерго о том, что демонтировала счетчик, указанный в договоре. В общей сложности здесь было украдено более 80 000 кВтч.

И в этот раз борцы с потерями зафиксировали 3 случая сомнительного подключения к электрическим сетям. Теперь в эти села с внеплановой проверкой отправятся специалисты Липецкэнерго. А тех, кто не желает соблюдать закон, ждут большие штрафы.

Участники велопробега в очередной раз напомнили жителям о том, что энерговоровство – одна из основных причин перепадов напряжения и перебоев в подачи энергии. А сообщить о фактах возможных нарушений закона можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800- 50-50-115, звонок бесплатный.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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