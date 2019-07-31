2019-07-31T15:55:51+03:00
Общество

Липецким дольщикам рассказали, как решаются проблемы с их домами

Из каких-то долгостроев людей придется расселять [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Встреча с дольщиками в администрации областиВстреча с дольщиками в администрации областиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Дольщиков собрали в администрации Липецкой области, чтобы рассказать, как решается ситуация с проблемными домами в регионе. С людьми встретились врио губернатора Игорь Артамонов и начальник областного управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева. Туда же пригласили застройщиков и представителей прокуратуры.

Встреча с дольщиками в администрации области Фото: Лия МУРАДЬЯН

Встреча с дольщиками в администрации областиФото: Лия МУРАДЬЯН

Напомним, что в настоящее время на территории Липецкой области 20 проблемных домов. На встрече с врио дольщики и застройщики обсуждали ситуацию по домам №3 в ЖК «Европейский», на улице Богдана Хмельницкого, 1-15 и 1-19 в «Елецком», по бульвару Шубина и дом №22 в 30-31 микрорайонах.

В первую очередь дольщиков волновали сроки сдачи, также участников долевого строительства заботило, чтобы новые застройщики не уклонялись от первоначального проекта. Наида Исматулаева заверила, что это запрещено законом, поэтому дома достроят в том виде, какими они должны были быть изначально.

Встреча с дольщиками и застройщиками в администрации.

Наиболее сложная ситуация со 190-квартирным домом на улице Хмельницколго. Его должны были сдать еще в конце 2017 года, но сейчас по факту там кроме основания ничего нет, да и оно годами стояло под дождем и снегом. Браться за этот участок застройщики не рискуют, фирма «Строймастер» хочет провести свою техническую экспертизу, чтобы убедиться, что возводить этот дом безопасно.

Встреча с дольщиками в администрации области Фото: Лия МУРАДЬЯН

Встреча с дольщиками в администрации областиФото: Лия МУРАДЬЯН

– Если нельзя достраивать, тогда придется расселять, – пояснил дольщикам Игорь Артамонов. – Но на это должны быть согласны все участники долевого строительства, включая представителей бизнеса, кто выкупил помещения на 1 этаже.

Дольщики забеспокоились, что в случае расселения, им могут дать квартиры, не соответствующие тем, за которые они платили. Кроме этого, не все, кто купил квартиру в центре, готовые жить на окраине города. Но если дольщики не придут к единому решению, ждать окончания стройки придется еще несколько лет.

Также некоторые сложности возникли у застройщика «Спецфундаментстрой» с эскроу-счетами. Из-за чего затормозилась стройка домов 1-15 и 1-19 в «Елецком». На что врио губернатора предложил собраться еще раз вместе с представителями банка.

Встреча с дольщиками в администрации области Фото: Лия МУРАДЬЯН

Встреча с дольщиками в администрации областиФото: Лия МУРАДЬЯН

– Мы связались с представителями банка и нам подтвердили, что пробелам есть, – рассказала Наида Исматулаев. – Банку принципиально, чтобы Ростехнадзор и государственный строительный надзор пришли к общему заключению.

– Тогда всех троих собирайте у меня, – ответил врио.

Итог встречи с дльщиками в администрации.

В целом небольшие проблемы есть почти по каждому объекту. Но, как отметил по итогу встречи Игорь Артамонов, шероховатости есть, но они уже не стратегические, а тактические.

ИСТОЧНИК KP.RU

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