Кто и как прошел муниципальный фильтр на выборы губернатора

8 сентября 2019 года в Липецкой области будет определено имя нового главы региона на ближайшие пять лет. Напомним, чтобы стать претендентом на пост губернатора, нужно пройти «муниципальный фильтр», который как раз снизили до 6%. Говоря проще, участникам достаточно было получить всего 163 подписи муниципальных депутатов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах.

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Мы предрекали, что таким положением смогут воспользоваться «темные лошадки» и перешагнуть необходимый рубеж. В итоге, возможно, не столь известные на федеральном уровне, но достаточно узнаваемые в области Андрей Григорьев («Патриоты России»), Андрей Плотников («Коммунисты России»), Вадим Давыдов («Аграрная партия России») и Евгений Третьяков («Казачья партия РФ») смогли заручиться необходимой поддержкой.

Ожидаемо, формальная процедура не вызвала сложностей и у представителей больших парламентских партий - Игоря Артамонова («Единая Россия»), Ларисы Ксенофонтовой («Справедливая Россия») и Сергея Токарева («КПРФ»). Таким образом в избирательных бюллетенях липчане увидят имена семи кандидатов.

Минус два

- Избирательная комиссия официально отказала мне в регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Моей фамилии в бюллетени для голосования не будет, - заявил 30 июля на своей странице в социальной сети Facebook нашумевший липецкий оппозиционер Олег Хомутинников.

36-летний представитель партии «Парнас», конечно, объяснил все тем, что такого сильного оппонента, как он, попросту все испугались. Правда, при этом он почему-то умолчал, что не предоставил в комиссию ни одной подписи муниципального депутата! Хотя до этого Олег Хомутинников обещал, что будет выстраивать диалог.

Еще в начале месяца не состоявшийся кандидат говорил коллегам: «Чтобы зарегистрироваться - нужно попросить, я не вижу проблемы. В какой форме это будет выглядеть, пока открытый вопрос, есть еще время подумать». Вот только, видимо, пока он думал, время-то все и прошло.

«Откуда губернаторские амбиции?» - удивляются даже подписчики оппозиционера. Впрочем, все может быть гораздо проще: нынешняя кампания - отличная возможность создать себе некий образ перед предстоящими выборами в Липецкий областной совет депутатов. До этого Олег Хомутинников был избран депутатом облсовета шестого созыва по спискам ЛДПР. Но был исключен из партии из-за вступления в «Открытую Россию». И вряд ли ЛДПР захочет вновь помогать ему.

42-летний Александр Шерин, который был выдвинут на выборы как раз от ЛДПР, также не удержался и отметился в соцсетях видео на тему прохождения муниципального фильтра. Похоже, он сравнил себя с футбольным фанатом, который пришел на матч принципиальных соперников, только чтобы подразнить их. Это реальная история: болельщик демонстративно размахивал формой «Барселоны», чтобы разозлить представителей двух других команд - «Реала» и «Атлетико». В мужчину тогда полетели бутылки с водой, стаканы и другие предметы. Вероятно, таким образом Александр Шерин хотел показать, как плохо его приняли в Липецкой области.

Кажется, что мы отвлеклись от политики? Но это совсем не так - в этом видео гораздо больше метафоричности. Александр Шерин не раз избирался в Рязани в областную и Государственную Думы, но всегда только по спискам ЛДПР. Там же он пробовал занять и должность губернатора - не вышло. Теперь же Александр Шерин ворвался на «матч» в Липецкую область.

- «Единая Россия» хочет допустить к выборам самовыдвиженцев, а это значит, что они дают право депутатам ставить подпись по личной симпатии, невзирая на партийную принадлежность. Думаю, я смогу их убедить, все-таки я зампред комитета по обороне, депутат Госдумы, полностью государственный человек, - отметил в одном из недавних интервью Александр Шерин.

Но эта позиция похожа как раз на размахивание футболкой с громким именем: только вместо «Барселоны» - «Госдума». Да и в поездках по районам кандидат не стеснялся в выражениях и порицал всех, кого считал причастным к власти. Вероятно, он не рассчитал, что сельские депутаты ничем от простых жителей не отличаются, а потому обидно было всем.

Так, в день X Александр Шерин собрал в 18 муниципальных образованиях Липецкой области 106 подписей. Напомним, что претендентам на должность главы региона необходимо собрать не менее 163 и не более

171 подписи. И если в Москве никто не решит переступить рамки закона, то комиссии придется отказать элдэпээровцу в регистрации.

Что значат слова?

О блокировании муниципальных фильтров рассуждал и Сергей Токарев. Однако 41-летний оппозиционный кандидат от КПРФ совершенно в рамках закона прошел необходимую процедуру.

- Представители от нашей партии есть только в Липецке и Ельце, в остальных районах мы просто не сможем собрать подписи. Мы стараемся не ради себя, а уверены, что выборы должны быть конкурентными. Жители Липецкой области вправе выбирать того человека, которого они хотят видеть, права людей не должны быть ограничены, - заявлял Сергей Токарев в СМИ.

Однако в последний день он сдал все необходимые подписи: поддержку получил в 20 муниципальных образованиях Липецкой области. При этом у него возможный максимум подписей - 171. Стоит ли еще что-то добавлять?

Похоже, заявления Сергея Токарева, как и других оппозиционеров, о том, что власть мешает и ставит прямые запреты, оказались частью политической кампании. Тихо, но, как сами видите, достаточно уверенно представитель КПРФ добился необходимой поддержки. Возможно, ему помог тот факт, что сам он районные власти пока не критиковал, будучи местным и понимая, что за этим может последовать.

До этого он также признался, что не шел целенаправленно в руководители региона, мол, решение принимала партийная организация. Вообще о себе Сергей Токарев рассказывает немного, предпочитая больше внимания уделять критике власти - это, конечно, проще.

Пожалуй, фаворит нынешней предвыборной гонки Игорь Артамонов, что интересно, сдал подписные документы не одним из первых, а уже где-то под завершение кампании. Естественно что за нынешнего руководителя региона муниципальные депутаты подписались без особых проблем, ведь он уже показал себя в деле. Его команда делает акцент на малых территориях Липецкой области - и тому есть ряд успешных примеров.

Вероятно, людям проще поверить в слова человека, когда после них реально появляются новые детсады, стадионы, скверы или расширяются производства, нежели пустым обещаниям о каких-то сказочных преображениях.

Конечно, большая часть муниципальных депутатов - представители партии власти. Однако подписи за Игоря Артамонова собирались явно не в уставном порядке, а постепенно - видимо, кандидат решил вести открытый диалог с народными избранниками, чтобы те сами могли сделать свой выбор.

Ошибки не станут проблемой

Возможен сценарий, согласно которому на этапе проверки подписей отсеются какие-то кандидаты, если в их подписях обнаружатся ошибки.

Например, Андрей Григорьев представил 171 подпись депутатов представительных органов муниципальных образований в листах поддержки кандидата. По итогам проверки четыре из них были признаны недостоверными. Таким образом, количество оставшихся подписей - 167. В их числе 42 подписи депутатов районных и городских советов. Доверие Андрею Григорьеву оказали в 18 муниципальных районах региона и городе Ельце.

Похожая ситуация и у Ларисы Ксенофонтовой - она лишилась двух подписей, в которых были ошибки. Но опытные кандидаты всегда понимают, что лучше предостеречься и сделать запас, так что количество достоверных подписей у нее - 169. Кстати, представитель «Справедливой России» стала первым кандидатом в губернаторы, которые могут официально начать избирательную кампанию.

Информации о том, как прошла проверка поданных документов Андрея Плотникова («Коммунисты России»), Вадима Давыдова («Аграрная партия России») и Евгения Третьякова («Казачья партия РФ»), на момент публикации не было. Они довольно серьезно отнеслись к прохождению муниципального фильтра и по максимуму запаслись необходимыми подписями. Однако если у кого-либо из кандидатов найдут большое количество ошибок - то им также придется сойти с дистанции раньше времени. Что еще обиднее: ведь большая работа окажется напрасной из-за, по сути, простой невнимательности.

Чтобы все прошло максимально в правовом поле, в Липецкую область с двухдневным рабочим визитом даже приехал член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса, доктор юридических наук, профессор Евгений Колюшин. Он как раз посетил заседание областной избирательной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с регистрацией кандидатов и случившимися отказами.

- Сейчас очень важно, как пройдет избирательная кампания в Липецкой области, - сказал Евгений Колюшин. - ЦИК России остро реагирует на обращения и жалобы избирателей, кандидатов, наблюдателей. Для нас главное, чтобы к выборам было доверие со стороны граждан.

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Выборы будут интересными

В то же время сам характер грядущих выборов принципиально отличается. Вспомните, что было раньше: вы приходили в кабинку для голосования и задавались главным вопросом - поддерживаете ли вы стабильность, то есть Олега Королева. Олег Петрович с 1998 года возглавлял наш регион - и для многих стал его олицетворением.

Да, можно вспомнить, что Игорь Артамонов подал сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области. Это глава города Липецка Евгения Уваркина, генеральный директор АО «Липецкий хладокомбинат» Александр Афанасьев и как раз действующий член Совета Федерации, экс-глава региона Олег Королев. Но это говорит лишь о том, что региону важна сильная поддержка в федеральном центре.

Вместе с тем именно Игорь Артамонов - действительно человек с новыми, свежими взглядами для нашей власти. Тот же оппозиционный Сергей Токарев - вспомните, сколько лет он уже провел в областной политике, сдержанно критикуя прежнее руководство? А ведь уже 12 лет он занимается политикой в области. Были ли за это время какие-то яркие программы? Может быть, реформы? Или хотя бы инициативы?

Опора на мощный партийный бренд - это хорошо. Но ведь помимо федеральной программы нужна и региональная. Ведь мы же хотим, чтобы к лучшему менялась именно Липецкая область?

Такой получается парадокс, что именно сегодняшние оппозиционные кандидаты - настоящие «птенцы гнезда Королева». Они выросли при Олеге Петровиче. Начнете вспоминать, чего только не было за эти годы - скандалы, обвинения, повторяющиеся выборные кампании. Но где же результат?

Поэтому важно сегодня задать себе другой вопрос: «Поддерживаете ли вы перемены и обновление?» Выборы, конечно, неправильно было бы подавать под лозунгом «Новое против старого», однако так или иначе мы все сталкиваемся с размышлениями о том, как результаты голосования повлияют на регион.

Повторимся: чуть больше месяца остается до единого дня голосования. 8 сентября 2019 года в Липецкой области будет определено имя нового главы региона на ближайшие пять лет. Но это не совсем верно - оно не будет определено кем-то случайно или свыше. Его определим мы с вами. Поэтому важно не просто размышлять и разглагольствовать, что лучше для нашего региона, а действовать.

Низкая явка - показатель инертности населения, наше нежелание в принципе участвовать в каких-то социальных процессах. Но почему? Разве лучше поболтать о политике с соседом на кухне, о том, что все решено за вас?

Если нам, уже извините за такое выражение, «ничего не надо» и «пусть все идет своим чередом» - то стоит ли вообще ждать каких-то улучшений? Почему те же инвестиции из федерального центра должны давать нам, если мы будем пассивными, а не какому-либо другому региону? А ведь сегодня именно благодаря национальным проектам происходит развитие большинства субъектов России.

Наверное, за громкими речами, пиаром, яркими рекламными щитами мы несколько забыли о самом главном - о делах. Кандидаты все больше в социальных сетях «развлекают» подписчиков политикой. Но разве это дело будущего губернатора? Разве нам нужна такая близость? Шутки шутками, но, чтобы чего-то достичь, придется и работать. А уж кто действительно трудится, думаем, вы и сами прекрасно видите.

Петр МАМОНТОВ.

Фото пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области.