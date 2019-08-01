Дольщики плакали – в Липецке сдали дом, который ждали 8 лет

В Липецке наконец сдали в эксплуатацию дом на пересечении Неделина-Фрунзе.

- Непередаваемо, ком к горлу подкатывает, - не может сдержать эмоций Екатерина Шишина. Родители помогли ей с мужем купить почти достроенную квартиру, заплатив полную сумму за однокомнатную площадью 41 м2. Казалось, счастливое событие в жизни молодых вот-вот наступит, но оно отодвинулось…на 4 года. Все это время пришлось жить на съемных квартирах, верить и терять надежду, ждать чуда.

Сдача дома на Неделина-Фрунзе.

И подобных историй множество – эпопея со строительством многоэтажки на Неделина-Фрунзе растянулась на 8 лет. Менялись застройщики и подрядчики, обманутые дольщики пребывали в отчаянии. Финал оказался счастливым. Администрация области выделила порядка 40 млн рублей для компенсации затрат на технологическое присоединение и благоустройство дворовой территории. И теперь совсем скоро дольщики (в доме из 161 квартир по договорам долевого участия приобретено 155) получат ключи от долгожданного жилья.

Сдача дома на Неделина-ФрунзеФото: Владимир КУЛИК

Поздравив собственников со знаменательным событием, врио губернатора Игорь Артамонов подчеркнул:

В Липецке сдали дом на Неделина-Фрунзе.

- Это не первый объект, который сдается. Надеюсь, процесс ввода в строй долгостроев будет и дальше идти поступательно.

Сегодня на территории региона 20 многоквартирных жилых домов, где нарушены права участников долевого строительства. Найдены решения по 19 объектам – инвесторы выделили средства на сумму 5 млрд рублей. Для работ привлечены строительные организации Липецкой области и соседних регионов. На подавляющем большинстве проблемных объектов работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Информация о каждом долгострое доступна на персональном сайте врио губернатора.