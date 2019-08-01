Группа НЛМК подписала соглашения о сотрудничестве с лидерами рынка металлоторговли России

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, подписала соглашения о сотрудничестве с крупнейшими игроками рынка металлоторговли: «Металлсервис» и Сталепромышленная компания, - общий объем продаж которых в 2018 году составил 4,3 млн тонн металлопродукции.

В рамках партнерства торговые компании представят весь свой ассортимент на площадке онлайн-продаж НЛМК https://nlmk.shop/, а также получат доступ к маркетинговым ресурсам и ИТ-экспертизе НЛМК. В свою очередь, «Металлсервис» и Сталепромышленная компания предоставят Группе НЛМК логистические и сервисные мощности для обслуживания клиентов.

В результате оперативная отгрузка продукции клиентам будет обеспечена благодаря самой широкой в стране складской сети из более чем 70 складов трех компаний. На одной платформе можно будет купить все необходимое для строительной отрасли – более 20 тыс. наименований и типоразмеров продукции. Покупатели получат полный спектр сервисных услуг по обработке, подготовке, упаковке и доставке металлопродукции.

«Расширяя географию и ассортимент онлайн-продаж, мы предлагаем покупателям снижение логистических издержек, экономию времени и сокращение рисков. В сочетании с электронной площадкой, которая обеспечивает высокий уровень клиентского сервиса, это позволяет сформировать для покупателей действительно уникальное предложение. Мы очень рады, что к нам присоединились два давних и надежных партнера. Уверены, что такое сотрудничество будет выгодным для всех участников», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.