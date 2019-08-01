2019-08-01T13:51:36+03:00
Общество

Пожилых жителей Липецкой области в поликлиники доставят микроавтобусы

Услуга по доставке пожилых граждан в учреждения здравоохранения бесплатная
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня вручил ключи от микроавтобусов представителям муниципальных центров социальной защиты населения Липецкой области. Транспорт предназначен для доставки пожилых жителей в поликлиники и больницы, где они могут получить консультации специалистов и пройти первичное медицинское обследование. Автобусы приобретены по инициативе руководителя региона Игоря Артамонова в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Потребность в таком виде транспорта и такой услуге очень высока. В селах нашей области сегодня живут 88 тысяч человек старше 65 лет. Они нуждаются, чтобы их бесплатно довозили до поликлиник и социальных учреждений. Рассчитываем, что в следующем году продолжим приобретать автобусы для перевозки пожилых людей. Важно, чтобы пенсионеры как можно дольше сохраняли здоровье и отличались долголетием», - сказал Игорь Артамонов.

Микроавтобусы полностью оборудованы для перевозки маломобильных граждан. В каждом из них - одиннадцать пассажирских мест со специальными ремнями безопасности, а также обустроенное место для перевозки инвалидов-колясочников. Автобусы оснащены электроподъемниками с пультом управления для подъема инвалидной коляски, кондиционерами, устройством «Тахограф» и системой мониторинга «ГЛОНАСС».

Транспорт получили мобильные бригады центров социальной защиты населения семи районов, в которых на сегодняшний день проживает наибольшее количество сельских жителей. Это Грязинский, Данковский, Добровский, Задонский, Елецкий, Усманский и Тербунский районы. Но воспользоваться этим транспортом смогут и жители близлежащих районов. Для этого надо обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства.

Передавая транспорт в распоряжение районных центров соцзащиты населения, Игорь Артамонов отметил: «Увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – одна из важнейших задач органов власти всех уровней. Бесплатная доставка сельчан старше 65 лет в медицинские организации для регулярного обследованию здоровья позволит своевременно выявлять и диагностировать заболевания. Следовательно, и лечение будет более эффективным. Кроме этого, у нас в регионе будет развиваться сеть мобильных бригад, что повысит доступность социальных услуг для граждан пожилого возраста на селе. К 2024 году 70 процентов сельчан старше 65 лет должны быть обследованы в медицинских организациях области».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Судебный приказ – не указ: россиян защитят от выплаты «левых» долгов
В последнее время жители страны столкнулись с относительно честным способом отъема денег у доверчивых обывателей. По этому поводу появилось большое количество обращений в самые разные государственные органы
Новости 24
В пятницу в Липецке до +20, местами дожди
В пятницу в некоторых домах Липецка отключат свет и воду
Липчан возмутил водитель, промчавшийся про тротуару
Дело о махинациях с квартирами сирот в Липецке передают в суд
Липчанину грозит 10 лет за 1.5 килограмма конопли
19-летняя липчанка претендует на обложку журнала Playboy
В Липецке продлили срок подачи заявок на субсидию для начинающих предпринимателей
Под Липецком мать двоих детей подговорила школьницу обокрасть магазин
Под Липецком пропал 62-летний мужчина: может быть дезориентирован
В пятницу из-за шествия в центре Липецка встанет транспорт
Пожилых жителей Липецкой области в поликлиники доставят микроавтобусы
Прожиточный минимум в Липецкой области определили в 9726 рублей
Минимальный набор продуктов в Липецке стоит меньше 3000 рублей
В Липецке начали устанавливать евроконтейнеры
Под Липецком утонул 62-летний мужчина
В Липецке на комбинате работник сорвался с 20-метровой высоты
В Липецке ликвидировали коммунальную аварию, оставившую без воды 11 домов
В ДТП с двумя иномарками под Липецком пострадала пенсионерка
Житель Воронежа угнал «Хендай Солярис» в Липецке
Многодетная семья из Липецка попала в страшную аварию в Крыму, погиб ребенок