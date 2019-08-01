Зеленый остров в Липецке превратится в платную зону отдыха

Накануне, 31 июля, в ГДМ "Октябрь" прошли публичные слушания по вопросам преображения территории набережной в Липецке, центрального пляжа и Острова.

- У нас была горячая дискуссия: обсуждать проект с экспертами или жителями, - заявила глава города Евгения Уваркина. - И мне важно, что с жителями. Жители это кто? Это те кто будет гулять по этим местам, это тот бизнес, которому тоже должно быть интересно.

Обсуждение благоустройства ЛипецкаФото: Кирилл Мишин

Самым главным объектом благоустройства является "Остров цветов" - это облысевший весной Зеленый остров. Название говорит само за себя. Помимо многочисленных растений планируется сделать два пляжа: обычный и вип. Вип-пляж отделят от остального острова и сделают собственный причал. Переправлять на остров будут от здания Фрегата, которое так же хотят перестроить. При этом вход на "Остров цветов" собираются сделать платным. Сколько будет стоить этот отдых, пока неизвестно.

Обсуждение концепции острова.

В планах так же связать Нижний, верхний парк, центральный пляж и набережную. В районе центрального пляжа планируется построить ресторан и бар, рядом расположится автобусная остановка.

Обсуждение благоустройства ЛипецкаФото: Кирилл Мишин

Еще одно необычное решение - спортивная площадка под петровским мостом. Тем временем набережную планируют расчистить, сделать ее променадной, а в конце в районе OpenHouse поставить карусели. По дороге можно будет зайти на Петровский рынок, который станет открытым и со столиками в сторону пляжа. На дамбе установят красивую фотозону.

Обсуждение благоустройства ЛипецкаФото: Кирилл Мишин

В планах чиновников сделать Липецк городом курортом. Для этого пригласят экспертов, которые оценят эту возможность. В районе центрального пляжа планируют сделать большой скейт-парк. Среди прочего будет открыт первый в Липецке памп-трек.

Обсуждение благоустройства ЛипецкаФото: Кирилл Мишин

- Это будет самый большой памп-трек в России. Мы планируем его аккредитовать, что бы проводить чемпионат России по этому виду спорта, - рассказала Мария Захарова, автор проекта.