В Липецке жителей аварийного дома заливает канализацией

На днях в соцсетях появился пост от жителей дома №11 по улице Волгоградской. Липчане написали, что в прямом смысле утопают в фекалиях. В доказательства к посту они опубликовали фотографии, которые вызывают шок. Горожане пишут, что больше так жить не могут.

- В ваннах фекалии плавают, в унитазах такая же страсть, - пишут отчаявшиеся жильцы. – Вместо холодной воды из крана течет горячая, пить ее невозможно. Управляющая компания ГУК «Матырская» отказалась обслуживать этот дом, так как он признан аварийным. Аварийная служба также не спешит на помощь. Платите за услуги или устраняйте своими силами.

В Липецке жителей аварийного дома заливает канализациейФото: скриншот сайта

«КП-Липецк» удалось связаться с жильцами дома, которые подтвердили, что дом УК больше не обслуживает. Поэтому бесплатно выполнять какие-либо работы управляшка не будет.

- Когда управляющая компания отказывается от дома, это происходит не за один день, - пояснили в пресс-службе городского департамента ЖКХ. – УК несколько раз предупреждает собственников, что она отказывается от дома по той или иной причине. Это долгий процесс. Если УК больше не обслуживает дом, то жильцы организуют общее собрание собственников. Они выбирают управляющую компанию, после чего просят ее взять их дом. Если же жильцы не могут договориться с УК, то администрация Липецка выставляет дом на торги.

Кстати, дом №11 по улице Волгоградской признали аварийным еще в 2013 году.