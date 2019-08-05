2019-08-05T18:20:07+03:00
Общество

Под Липецком восстанавливают водонапорную башню из-за которой ввели ввели режим ЧС

В Лев-Толстовском районе начались аварийно-восстановительные работы [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото Администрация Лев-Толстовского муниципального районаФото Администрация Лев-Толстовского муниципального районаФото: с сайта
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На прошлой неделе, 2 августа, в Лев-Толстовском районе стартовали работы по ремонту водонапорной башни. Речь идет о старинной постройке начала XX века, которая уцелела после ЧП, произошедшем 23 июня.

Фото Администрация Лев-Толстовского муниципального района Фото: с сайта

Фото Администрация Лев-Толстовского муниципального районаФото: с сайта

Напомним, ранним утром в районе обрушилась водонапорная башня из кирпича вместе с резервуаром на 20 тонн. К счастью, в этот момент никого из людей поблизости не оказалось. Но обломки задели вторую башню – 60 тонн. Оба объекта входили в железнодорожный комплекс станции Астапово. Кроме того, с 26 июня введено чрезвычайное положение в границах домов №8 и 9 по улице Центральная, а также домов №7, 12 и башни по улице Привокзальная. Жильцов расселили.

Теперь уцелевшую башню ремонтируют. Как сообщили в пресс-службе администрации Лев-Толстовского района, на место уже прибыла необходимая техника. Специалистам предстоит демонтировать аварийные металлические емкости. А пока вокруг башни выставили ограждение и охрану. К объекту посторонних не пускают. Также власти приостановили работу музея Л.Н. Толстого, который находится рядом с башней. По факту обрушения объекта прокуратура проводит проверку.

Фото Администрация Лев-Толстовского муниципального района Фото: с сайта

Фото Администрация Лев-Толстовского муниципального районаФото: с сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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