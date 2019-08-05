2019-08-05T19:37:07+03:00
Общество

Пострадавшие на производстве липчане получили новые автомобили

С 2001 по 2018 годы в Липецкой области выдано 244 автомобиля
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Ключи, техпаспорта и госномера на новые автомобили LADA Granta получили сегодня в администрации Липецкой области пять жителей Липецкой области, которые пострадали на производстве. «Поддержка государства, выполнение социальных обязательств перед гражданами – в числе приоритетов в деятельности региональной власти, – подчеркнул на церемонии торжественного вручения документов руководитель области Игорь Артамонов. – Мы будем и в дальнейшем проводить эту работу, а также вместе с работодателями улучшать условия труда, повышать безопасность производства».

Затраты на покупку машин составили около 2,2 млн рублей. Автомобили специально адаптированы под индивидуальные особенности и физические возможности каждого из новых владельцев. Это не единственная мера поддержки, сообщили в Липецком региональном отделении Фонда социального страхования. Также пострадавшие на производстве регулярно получают деньги на бензин. Капитальный ремонт машины фонд оплачивает один раз в течение всего срока эксплуатации в размере до 30% от стоимости машины. После семи лет эксплуатации проводится замена выданных автомобилей на новые.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил: «С 2001 по 2018 годы в Липецкой области выдано 244 автомобиля. Из бюджета Фонда социального страхования на эти цели израсходовано 47,6 млн рублей. Сначала пострадавших обеспечивали автомобилями «Ока», потом выдавали LADA 2105 и LADA 2107. Сейчас вручают автомобили LADA Granta. Также есть возможность самостоятельного приобретения автомобиля другой марки. Фонд социального страхования компенсирует часть расходов в пределах стоимости автомобиля, определенного в государственном контракте».

Автомобиль как средство реабилитации предоставляется при наличии прав на управление транспортным средством, рекомендации медико-социальной экспертизы и отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. При этом право на вождение автомобиля должно быть зафиксировано в программе реабилитации пострадавшего.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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