2019-08-06T11:10:48+03:00
Общество

Липецкие пасечники, чьи пчелы погибли от пестицидов, получат выплаты

Соответствующее распоряжение администрации Липецкой области уже подписано
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие пасечники, чьи пчелы погибли от пестицидов, получат до 3500 рублейЛипецкие пасечники, чьи пчелы погибли от пестицидов, получат до 3500 рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области выделили компенсацию пчеловодам, чьи пчелиные семьи погибли. Соответствующее распоряжение региональной администрации уже подписано. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации накануне, 5 августа.

Так, из резервного фонда пасечникам выделили более 9 млн. рублей. За гибель пчелосемьи липчане получат от 3 150 до 3500 рублей. Сумма зависит от процента гибели. Деньги получат пчеловоды, у которых зафиксирован данный факт в момент гибели. В областное управление сельского хозяйства поступили акты на гибель 3 000 пчелoсемей. Также выплату получат за погибших пчелосемей, которые не состоят на учете. Кстати, эти выплаты не окoнчательные. Позднее подготовят еще одно распоряжение о выделении денег. Так, гoсударственную поддержку получат пчеловоды из Липецкого, Лебедянского, Чаплыгинского, Добринского, Добровского и Воловского районов.

Напомним, катастрофу с массовой гибелью пчел в Липецкой области зафиксировали в июне. Пасечники были в ужасе. Они начали oбращаться в различные инстанции. Началась проверка. Оказалось, что пчелы погибли из-за пестицида, которым обрабатывали поля. Сельхозпроизводители не предупредили пчеловодов о своей деятельности. В результате чего и произошла трагедия. Кстати, аналогичная ситуация и в других региoнах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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