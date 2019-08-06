2019-08-06T18:11:36+03:00
Экономика

Руководитель «Россети Центр» Игорь Маковский и Игорь Артамонов обсудили цифровизацию электросетевого комплекса региона

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудили ход цифровизации электросетевого комплекса региона
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Сегодня в Липецке руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»* Игорь Маковский провели рабочую встречу. Стороны обсудили реализацию соглашения о взаимодействии руководства региона и «Россети Центр» в сфере развития электросетевого комплекса, в основу которого легла Концепция цифровой трансформации.

С ходом реализации пилотных проектов цифровизации Игоря Артамонова и Игоря Маковского познакомили в Центре управления сетями филиала «Россети Центр Липецкэнерго». Им продемонстрировали опытный образец беспилотного летательного аппарата и рассказали об основных принципах его работы. Уникальная научная разработка способна не только без участия человека осуществлять облет воздушных линий, но и анализировать полученные данные с помощью нейронных сетей и элементов искусственного интеллекта.

Представили главе региона и руководителю энергокомпании и проекты будущего Единого центра управления сетями и «Цифрового РЭС». Мероприятия по реализации проектов цифровой трансформации осуществляются энергетиками уже сегодня, а в будущем позволят повысить уровень наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.

Подводя итоги рабочей встречи, Игорь Артамонов и Игорь Маковский выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в вопросах повышения надежности электроснабжения региона и обеспечения его энергоресурсами для дальнейшего социально-экономического развития региона.

«В лице компании «Россети Центр» мы имеем дело с исключительно надёжным поставщиком электроэнергии, обеспечивающим высокий уровень инновационного развития электросетевого комплекса. По итогам сегодняшней возникло много идей, есть целый ряд смежных областей, в которых мы можем быть полезны друг другу. «Россети Центр» продвинулась дальше, чем другие наши ресурсоснабжающие организации. Мы можем использовать технологии и опыт компании для развития области», - отметил Игорь Артамонов.

«Липецкая область – один из базовых регионов реализации дорожной карты Концепции цифровой трансформации. Уже на первом этапе здесь запланировано ввести в опытную эксплуатацию весь пакет ключевых пилотных проектов – Единый центр управления сетями, «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция», «Цифровой электромонтер». Мы нацелены на их опережающее выполнение, чтобы быстрее поставить электросетевой комплекс региона на современные высокотехнологичные «рельсы», обеспечить существенное повышение надежности и качества электроснабжения потребителей». – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Завершился визит Игоря Маковского в Липецкую область встречей с трудовым коллективом «Россети Центр Липецкэнерго». На ней глава компании подвел итоги производственной деятельности филиала и обозначил первоочередные задачи. В числе стратегических задач филиала Игорь Маковский отметил снижение показателей надежности, повышение эффективности финансово-экономического состояния, а также безусловное выполнение мероприятий «дорожной карты» концепции цифровой трансформации.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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