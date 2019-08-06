Студенты энергетических отрядов Липецкэнерго продолжают знакомиться с работой электросетевого комплекса

Экскурсия по энергообъектам началась с истории образования старейшей подстанции 110/35/6 кВ «Бугор», введенной в эксплуатацию в 1935 году.

- Интересно было увидеть и подробнее узнать о принципах эксплуатации вакуумных и элегазовых выключателей, работы системы высокочастотной связи и линейных разъединителей. Мы осмотрели закрытые распределительные устройства 6-35 кВ и главный щит управления подстанцией. Эти знания помогут и в дальнейшем нашем обучении, и, надеюсь, в будущей работе, – поделился впечатлениями от экскурсии студент кафедры электрооборудования ЛГТУ Никита Лыков.

Продолжили бойцы стройотряда знакомство с принципами работы оборудования на подстанции закрытого типа 110/10кВ «Манежная», которая снабжает электроэнергией 3,9 тысяч жителей с 2010 года.

Узнать о тонкостях профессии диспетчера, увидеть весь электросетевой комплекс на одном экране и детально понаблюдать за энергообъектами в режиме реально времени стройотрядовцы смогли в Центре управления сетями филиала.

- Мы заинтересованы в том, чтобы ребята как можно раньше начали знакомиться с работой электросетевого комплекса и на практике применять полученные знания, тогда приходящие в компанию молодые кадры будут уже специалистами, – отметил начальник службы подстанций Дмитрий Бутузов.

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Фото Липецкэнерго