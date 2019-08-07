Фонд социального страхования активно переходит на «цифру»

В Липецке при информационной поддержке «Комсомольской правды» состоялся форум, в котором приняли участие руководители Фонда, представители профильных департаментов Центрального аппарата, общественных организаций, страхователей и власти региона.

- Фонд социально страхования заботится о получателях своих услуг, постоянно разрабатывая и запуская пилотные проекты. Липецкий регион здесь в числе лидеров, - отметил заместитель главы областной администрации Александр Ильин.

Как сообщил заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Алексей Поликашин, липчане сегодня активно поддерживают заданный темп цифровизации. В регионе успешно реализуется проект «Электронный листок нетрудоспособности»: 70% от общего числа больничных листков оформляются именно в цифровом формате. А в следующем году начнется реализация проекта «Электронный родовый сертификат».

ПРОПИСКА НЕ НУЖНА

На ближайшие 3 года Фонд утвердил 26 основных направлений деятельности, особое внимание уделено развитию цифровых сервисов, получению услуг с помощью смартфонов.

Такие сервисы, как мобильное приложение «Социальный навигатор», расчет пособий и взносов, «СМС-информирование» и другие позволяют своевременно информировать граждан о необходимости получения услуги. Электронный листок, как пояснил Алексей Поликашин, уже не проект, а ежедневная работа Фонда.

- Сегодня не важно, где находится застрахованный - он может независимо от прописки, в любой точке страны получить положенную услугу,- подчеркнул он.

Цифровизация работы Минтруда РФ идет по двум основным направлениям. Первое - оптимизация предоставления государственных услуг, к которым относятся и меры социальной защиты. Второе - обеспечение комфортного для гражданина взаимодействия с государством.

- В оптимизации госуслуг важный принцип – исключить необходимость контактирования с оператором, сотрудником органа, предоставляющего госуслуги. Услуги переводятся в автоматический режим, но, если необходимо, человек получит нужную консультацию, - отметил директор Департамента информтехнологий и обеспечения проектной деятельности Минтруда РФ Ярослав Омелай.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА ДОВЕРИЯ

Один из активно развивающихся сервисов Фонда продукт - «Социальный навигатор».

Это путеводитель с информацией о всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд для людей с инвалидностью, семей с детьми, заболевших, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Бесплатное приложение можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство Android, решение для iOS появится до конца 2019 года. Приложение позволяет найти адрес ближайшего отделения Фонда, как до него добраться, узнать о полагающихся социальных услугах, пособиях, обеспечении техническими средствами реабилитации и санаторно-курортном лечении.

Реализуется перевод всего функционала Личного кабинета в мобильное приложение.

Как рассказал руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ Андрей Шолкин, готовится к принятию такой важный законопроект проект, как Электронный трудовой договор и создание электронных дубликатов бумажных документов. Идет перезапуск проекта о цифровом профиле гражданина.

Участники совещания отметили, что дистанционный формат удобен для граждан и должен распространяться на все услуги социальной сферы.

- Сегодня в Фонде на разной стадии оформления находятся 22 проектные инициативы. Помимо базовых, это и 9 проектов для физлиц и 3 проекта для юридических лиц, - сообщил руководитель Департамента проектного развития ФСС РФ Михаил Шульпин. – Для получателя хотим ввести такой сервис, как Смарт-контракт, который включает в себя новые способы подтверждения, например, доставки того или иного изделия до нашего клиента, а также обязательный электронный документооборот между заказчиком (Фондом) и исполнителем контракта.

БОЛЬНИЧНЫЙ БЕЗ БУМАГ

Проект «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН) доказал свою состоятельность, хотя ситуация с внедрением этого сервиса в регионах неоднородная – страна большая, уровень информатизации везде разный, как и состояние медицинских организаций. Тем не менее, из 12 тысяч медицинских учреждений, имеющих право выдавать «больничные», более 8 тысяч выдают их уже в электронном виде, чему были удивлены зарубежные коллеги. Об этом участникам семинара сообщила руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая.

- За два года выдано более 11 млн. электронных листков нетрудоспособности. Многие сомневались, что проект будет работать в отдаленных территориях, но это заблуждение. Например, в одном из сел Алтайского края с населением 1,7 тысячи жителей, с электронным листком готовы работать и медицинские организации, и работодатели, и граждане,- сообщила она.

Об успешном опыте реализации проекта на территории Липецкого региона рассказала заместитель управляющего Липецкого регионального отделения ФСС РФ Ирина Бербенцева.

- Проект стали воплощать с первого дня все 50 государственных медорганизаций, все активней подтягиваются и частные. Если в 2016 г. было 300 тысяч бумажных листков, то в 2018 г. их число сократилось до 120 тысяч. Всего за два года оформлено свыше 270 тыс. ЭЛН, и сегодня мы в пятерке лучших в ЦФО областей.

БЕЗ ТРАВМ И ПОСЛЕДСТВИЙ

ФСС РФ присоединился к движению Vision Zero, исповедующему концепцию нулевого травматизма на работе. Но пресловутая роль человеческого фактора еще сильна. Как сообщил руководитель Департамента страхования профессиональных рисков ФСС РФ Игорь Барановский, «больше половины несчастных случаев на производстве происходят из-за нарушений правил техники безопасности - налицо принцип «авось». Несмотря на предпринимаемые страхователями и страховщиком меры, несчастные случаи на производстве все равно происходят, но надо достичь максимального их снижения. Такая работа активно ведется: с 2007 года число подобных случаев сократилось с 90 тысяч до 39 тысяч в 2018 году.

Опытом работы регионального отделения по снижению производственного травматизма в Липецкой области поделилась представитель Липецкого регионального отделения ФСС РФ Татьяна Коровина. Она отметила, что благодаря профилактическим мерам количество тяжелых и смертельных несчастных случаев сократилось на 2%, а число несчастных случаев по причине алкогольного опьянения уменьшилось - в 4 раза.

- Расходы на финансирование мероприятий по охране труда в 2018 г. увеличены на 16%, лимиты этого года увеличены на 43%. Наибольшая сумма расходов направлена на санаторно-курортное лечение – его прошли около 2 тысяч человек. Итоги 1 полугодия показали положительную тенденцию к снижению производственного травматизма – на 46%, - сообщила Татьяна Коровина.

В ходе второго дня семинара участники посетили ОЭЗ «Липецк», ознакомились с организацией охраны труда на двух предприятий региона и опытом работы регионального отделения по оказанию госуслуг.