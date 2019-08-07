Страховые выплаты и реабилитация: На какую помощь в Липецке могут рассчитывать люди, получившие травмы на производстве

В Липецке прошел круглый стол по вопросам помощи людям, пострадавшим на производстве. Специалисты регионального Фонда социального страхования ответили на самые важные вопросы: куда и как обращаться за помощью, какие документы потребуются, кто поможет людям на всех этапах реабилитации, и что делать тем, кто по состоянию здоровья не сможет вернуться на прежнее место работы. Эксперты ФСС также рассказали, какие меры предпринимаются в Липецкой области для того чтобы свести травматизм на производстве к нулю.

- Фонд социально страхования РФ заботится о получателях своих услуг, постоянно разрабатываются и запускаются различные пилотные проекты, которые улучшают качество предоставления госуслуг Фонда, - подчеркивает заместитель главы областной администрации Александр Ильин. - Липецкий регион здесь в числе лидеров.

ПОЛОВИНА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Липецкий ФСС РФ присоединился к движению Vision Zero - концепции нулевого травматизма на производстве. Однако многое зависит в первую очередь от самих работников и от того, насколько они осторожны на рабочем месте. По словам руководителя Департамента страхования профессиональных рисков ФСС РФ Игоря Барановского более 50% несчастных случаев на производстве – из-за нарушений правил техники безопасности. Тем не менее, за счет профилактических мер за 11 лет число подобных случаев сократилось с 90 тысяч до 39 тысяч.

Важно, что в создании безопасных условий на рабочем месте заинтересованы и сами работодатели. Например, на НЛМК руководство комбината установило специальные «алкорамки», а также запустило пилотный проект по использованию аппаратов комплексного автоматического обследования физиологических показателей сотрудников.

По словам начальника отдела страхования профессиональных рисков Липецкого регионального отделения ФСС РФ Татьяны Коровиной, профилактические меря на предприятиях области позволили снизить число тяжелых и смертельных несчастных случаев на 2%, а число несчастных случаев по причине алкогольного опьянения сократить в 4 раза.

НА КАКИЕ ВЫПЛАТЫ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ПОСТРАДАВШИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

По закону, если человек трудоустроен официально, он имеет право на социальную защиту. Получившему травму на производстве работнику будет выплачиваться материальная поддержка в виде страхового обеспечения, в том числе единовременные либо ежемесячные страховые выплаты.

Если в результате несчастного случая на рабочем месте человек погибает, его семья получает единовременную выплату в размере 1 млн. рублей. Обращаться за страховыми выплатами необходимо в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ, ЧТОБЫ ОБРАТИТЬСЯ В ФСС ЗА ПОДДЕРЖКОЙ

- заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

- акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

- справку (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

- извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания.