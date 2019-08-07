2019-08-07T16:45:24+03:00
Общество

Обновленный фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Силикатный города Липецка

Медицинское обслуживание для жителей липецкой окраины стало ближе
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Обновленный фельдшерско-акушерский пункт сегодня открылся в поселке Силикатный. В торжественной церемонии принял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. ФАП - структурное подразделение городской полклиники № 9. Он расположился в здании управления Липецкого силикатного завода. Силами администрации предприятия помещения ФАПа были отремонтированы и приведены в соответствие санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам.

«Это прекрасный пример сотрудничества власти и бизнеса. К сожалению, пока у нас не так много руководителей, которые заботятся о здоровье работников своего предприятия и членов их семей», - отметил Игорь Артамонов.

В фельдшерско-акушерском пункте размещены кабинеты амбулаторного приема, вакцинопрофилактики, физиотерапевтический кабинет, смотровой и процедурный кабинеты. Есть все необходимое оборудование для оказания первичной медико–санитарной помощи: электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр.

С целью обеспечения доступности и надлежащего качества первичной медико-санитарной помощи для населения будет организован прием участкового врача терапевта.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации

ИСТОЧНИК KP.RU

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