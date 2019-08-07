Давайте знакомиться: что мы знаем о кандидатах на пост губернатора Липецкой области

«Муниципальный фильтр», пусть его и снизили до 6%, оказался значительной препоной сразу для нескольких участников, которые видели себя в роли будущего главы Липецкой области. Причины разные: кто-то не сумел заручиться достаточной поддержкой, другие же почему-то забыли, что важно не только количество, но и «география» депутатов.

Так или иначе реальных претендентов осталось только пять. То есть именно их фамилии мы увидим в бюллетенях 8 сентября 2019 года, когда будем определять имя нового главы региона на ближайшие пять лет. Наверняка о многих, если не о всех, из этих людей вы наслышаны, но давайте познакомимся заново и посмотрим, кто какой прошел жизненный путь.

Прошел проверку и на Кавказе, и в Сибири

Игорь Артамонов вырос в небольшой семье в Ставропольском крае. Рано остался без отца. Еще во времена СССР Игорь Георгиевич служил в погранотряде на финской границе - демобилизовался сержантом. После чего сумел поступить в престижный Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. Жил в общежитии и, как говорят, даже подрабатывал дворником, потому что не хватало денег.

После вуза в 1992 году вернулся в родной Буденновск, поступил работать в Сбербанк. Ему доверили отдел кредитования и экономической работы. Пусть должность и звучит громко - «начальник», но в маленьком городе она предполагает, что придется работать буквально по всем фронтам.

Прежде чем стать вице-президентом, Игорь Артамонов побывал, пожалуй, на самых трудных направлениях - на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке, в Сибири. Заслужил репутацию хорошего руководителя.

Стоит ли сомневаться, что у человека, который провел четверть века в таком банке, глубокие знания специфики бизнеса? Под руководством Игоря Артамонова были тысячи сотрудников - целая экосистема. Поэтому следующий карьерный шаг для Игоря Георгиевича был логичен - переход к руководству регионом в качестве врио, как сложится дальше - узнаем 8 сентября.

За прошедшие десять месяцев его профессиональной деятельности было сделано немало: получили помощь обманутые дольщики - два долгостроя сдали уже 31 марта, еще часть домов достраивается. Опять же когда в нашей области был в последний раз столь глобальный ремонт дорог? Под эти цели удалось выделить 30 миллиардов. Можно даже сказать, «выбить», ведь средства выделили из федерального центра. То же касается и здравоохранения.

От водителя до предводителя

Сергей Токарев свою трудовую деятельность начал в качестве ученика отделения лаковой миниатюрной живописи.

Впрочем, с тех пор Сергей Владимирович успел поменять немало мест работы: художник-оформитель, водитель, охранник, дежурный по колледжу или, например, комплектовщик отдела логистики.

Если не считать работу заведующим складом кондитерских изделий в селе Сырском, то каких-либо серьезных руководящих должностей он не занимал. Да и на крупных производствах, по сути, не трудился.

Хотя липчане знают Сергея Токарева больше как активного политического деятеля. Он, можно сказать, резко поменял образ жизни и возглавил отдел областного отделения политической партии КПРФ, попутно окончив Липецкий государственный педагогический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер».

С 2007-го по 2016 год был помощником депутата Госдумы по работе в Липецке. Избирался депутатом регионального парламента пятого созыва, а потом и шестого. С тех пор он уже более десяти лет может считаться профессиональным оппозиционером. Его даже лишали слова в областном Совете на некоторое время из-за безостановочной критики власти.

Конечно, можно было бы вспомнить о семейственности Сергея Владимировича - ведь он приходится зятем другому депутату областного Совета Николаю Разворотневу. Но это не так важно: внимание на себя обращает другое, что те же пламенные речи нужно подкрепить какими-либо завершенными проектами.

Член комитета по экономике на встречах с муниципальными депутатами так же пламенно выступал с речами, что деньги в бюджете Липецкой области расходуются неправильно. Впрочем, он и до этого называл ту же особую экономическую зону неоправданной, мол, это «долгосрочный проект, а время-то сегодня не терпит». Но как же тогда развиваться? Ответ «планово» вряд ли добавляет конкретики.

Женщина в дом - счастье в нем?

Специальность Ларисы Ксенофонтовой - инженер-технолог. Она окончила Санкт-Петербургский химико-фармацевтический институт. Однако этот факт, пожалуй, никак не сказался на ее профессиональной жизни - ведь Лариса Васильевна больше нашла себя как управленец. В частности она была президентом инжиниринговой компании.

- В Липецке я стала заниматься общественно-политической работой. Из «Партии Жизни» я перешла в «Справедливую Россию». Люблю людей, природу, животных. Я замужем, у меня уже двое внуков. В облсовете я восемь лет. Мне пеняют, что я мало критикую власть. Но я более сорока законопроектов разработала, 17 из которых приняты, - отмечала в одном из интервью Лариса Ксенофонтова.

В партии «Справедливая Россия» в Липецкой области она действительно занимает ведущие должности, например, советника председателя или руководителя аппарата регионального отделения. В 2016 году была избрана депутатом облсовета шестого созыва также по спискам партии «Справедливая Россия». Избрана заместителем председателя комитета областного Совета депутатов по социальным вопросам на профессиональной постоянной основе.

На выборы она пошла под лозунгом «Женщина в дом - счастье в нем». Фраза, конечно, звучит, но не объясняет, как это поможет добиться «справедливости, достойной жизни и заработной платы», которые в своей программе обещает кандидат.

Православный бизнесмен

Андрей Плотников, выдвинутый кандидатом на должность губернатора Липецкой области от политической партии «Коммунисты России», также представил в облизбирком необходимый для регистрации пакет документов.

Андрей Владимирович окончил в 1985 году Липецкий металлургический техникум, через два года Липецкий учебно-авиационный центр, а после пошел еще и в Воронежский государственный университет, но бросил его. Впрочем, ни металлургом, ни летчиком кандидат не стал - с начала девяностых он занимается предпринимательством в сфере общественного питания, является генеральным директором ООО «Янтарь-Техника».

- У нас были магазины «Янтарь», куда мы привозили всевозможную бытовую технику. Потом занимались и с другими кампаниями - по линии алкоголя, обуви. В 2000-м году занялись ресторанным делом, открыли элитный ресторан «Мельница», где стояло пианино, играли наши музыканты, - вспоминал в одном из интервью Андрей Владимирович.

Трудно отрицать авторитет Андрея Плотникова в бизнес-кругах. Он возглавляет областное отделение общественной организации «ОПОРА России» и Клуб православных предпринимателей. Один из лидеров местного предпринимательского сообщества, например, участвовал в кампании по установке памятника липецкому купцу Хренникову.

Вы могли бы спросить: «Удастся ли бизнесмену учитывать интересы предпринимателей и жителей региона?» Показать это может только практика. Однако Андрей Плотников умело совмещает давние занятия бизнесом с последовательным возрождением традиций православия и с членством в партии «Коммунисты России».

Настоящий патриот?

В 1994 - 1996 годах после окончания средней школы Андрей Григорьев проходил срочную службу в рядах вооруженных сил. С декабря 1995 года по апрель 1996 года принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Можно сказать, что среди всех кандидатов он ближе всех к образу профессионального силовика.

Андрей Владимирович много лет отдал службе в органах внутренних дел, а ныне возглавляет липецкую школу ДОСААФ. Патриотизм, закрепленный в названии выдвинувшей его партии, демонстрировал, и воюя в Чечне, и оказывая помощь Донбассу. Да и сегодня он остается председателем региональной общественной организации «Союз ветеранов ВДВ и спецназа ГРУ».

Вместе с тем трудно сказать, насколько именно такой опыт может быть ценен на позиции главы региона. Конечно, Андрей Григорьев обещает «сделать Липецк процветающим городом, в котором главный приоритет - благополучие каждого конкретного человека, уверенного в завтрашнем дне. Липецку остро необходима новая модель развития города и общества». Но опять же не хватает главного - деталей. А без них как понять, что за светлый путь мы будем строить?

Петр МАМОНТОВ.