2019-08-08T19:15:04+03:00
Экономика

Энергетики обесточили дома злостных неплательщиков

Бригады «Россети Центр Липецкэнерго» отключили электроэнергию в домах должников
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Житель села Казинка Грязинского района задолжал за потребленную электроэнергию 227 тысяч рублей. Мужчина долгое время оплачивал ежемесячно небольшую сумму, но не передавал показания счётчика. Энергетики «Россети Центр Липецкэнерго» побывали в доме, зафиксировали данные прибора учета, и тут выяснилось, что мужчина занизил реальные платежи на две сотни тысяч рублей. Липецкая энергосбытовая компания направила в Липецкэнерго заявку на отключение электроэнергии в доме должника.

В этом же селе проживает женщина, за которой числится долг в 222 тысячи рублей. Показания счетчика у неё регулярно снимают специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго», но платит она изредка. Сумма долга постоянно растет. В результате сегодня жилье обесточено.

- Законодательство говорит четко – бесплатной электроэнергии не бывает. Израсходовал – плати. Многие думают, что если они сегодня поставили магниты, то сэкономят на счетах за свет. Но современные технологии позволяют выявить любые способы энерговоровства. И по акту безучётного потребления сумма за электроэнергию все равно будет взыскана. А если регулярно передавать показания – никогда не придет счет в сотни тысяч рублей. Те же, кто не хочет честно и регулярно платить, останутся без света. Таков закон, - объяснил заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сергей Ветров.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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