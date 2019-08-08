Энергетики обесточили дома злостных неплательщиков

Житель села Казинка Грязинского района задолжал за потребленную электроэнергию 227 тысяч рублей. Мужчина долгое время оплачивал ежемесячно небольшую сумму, но не передавал показания счётчика. Энергетики «Россети Центр Липецкэнерго» побывали в доме, зафиксировали данные прибора учета, и тут выяснилось, что мужчина занизил реальные платежи на две сотни тысяч рублей. Липецкая энергосбытовая компания направила в Липецкэнерго заявку на отключение электроэнергии в доме должника.

В этом же селе проживает женщина, за которой числится долг в 222 тысячи рублей. Показания счетчика у неё регулярно снимают специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго», но платит она изредка. Сумма долга постоянно растет. В результате сегодня жилье обесточено.

- Законодательство говорит четко – бесплатной электроэнергии не бывает. Израсходовал – плати. Многие думают, что если они сегодня поставили магниты, то сэкономят на счетах за свет. Но современные технологии позволяют выявить любые способы энерговоровства. И по акту безучётного потребления сумма за электроэнергию все равно будет взыскана. А если регулярно передавать показания – никогда не придет счет в сотни тысяч рублей. Те же, кто не хочет честно и регулярно платить, останутся без света. Таков закон, - объяснил заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сергей Ветров.

Реклама

Фото Липецкэнерго