«Данков» завоевал Кубок Липецкой области по футболу в серии пенальти

В День Физкультурника, 10 августа, на стадионе «Металлург» прошел «День футбола». За Кубок Липецкой области боролись команды «Данков» из одноименного города и «Родник» - из села Паршиновка Добринского района.

Счёт на 14-й минуте открыли данковчане. Николай Маликов забил первый гол в ворота «Родника». После 6 минут капитан команды Сергей Воскресенских направил мяч в ворота «Данкова» и не промахнулся. Счет сравнялся и держался до последнего.

«Данков» завоевал Кубол Липецкой области по футболу в серии пенальтиФото: Алена ИВАШОВА

В конце первого тайма «Родник» мог бы выйти вперед. Сергей Захаров целился в ворота, но голкипер Иван Коровин перевёл мяч на угловой. «Родник» имел шансы на победу и во втором тайме. Нападающий Евгений Чернышов прекрасно вел мяч, но промахнулся и попал в перекладину. Болельщики, наблюдая за игрой, не могли сидеть на своих местах. Они кричали: «Родник, чемпион!». Однако поддержка футболистам не помогла.

«Данков» завоевал Кубол Липецкой области по футболу в серии пенальтиФото: Алена ИВАШОВА

Футболистам не хватило 90 минут для выявления победителя. Соревнование за Кубок так и завершилось с равным счетом. Определить настоящих победителей помогла серия послематчевых пенальти. Она началась с удара Евгения Чернышова, играющего за «Родник». Но, к сожалению, он не попал в ворота. А вот данковчанин Александр Трубицын и Дмитрий Казак из «Родника» оказались более точны. Виктор Есавкин из «Данкова» целился в правый угол и рализовал свой пенальти. После удар защитника «Родника» Андрея Карасёва отразил Иван Коровин, а Маликов забил гол в ворота. Игрок Сергей Захаров попал в перекладину. Так, «Данков» стал новым обладателем Кубка области со счетом 3:1.

После матча объявили лучших игроков. В команде «Родник» ими стали: Сергей Захаров, Сергей Воскресенских, Дмитрий Казак. А в «Данкове» это: Иван Коровин, Михаил Проворов. Напомним, ФК «Данков» выигрывал Кубок области в 2011, 2012 и 2013 годах, а ФК «Родник» побеждал в 2014 году.