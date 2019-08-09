Липецкий "Металлург" вырвал победу у "Химок-М" из Подмосковья

В минувший четверг, 8 августа, в рамках 4 тура "Профессиональной футбольной лиги" на центральном стадионе города встретились "Металлург" Липецк и "Химки-М" Московская область. Перед матчем хозяева поля понесли ощутимую потерю. Из-за удаления в предыдущей встречи был дисквалифицирован ключевой игрок "Металлурга" полузащитник Андрей Овчинников.

Матч "Металлург" - "Химки-М"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Перед игрой болельщики могли рассчитывать на интересную, открытую встречу с обилием голов. Напомним, что в прошлом сезоне матч первого круга нынешних команд завершился победой липчан со счетом 9-2.

Начало встречи осталось полностью за гостями. На 5 минуте матча игрок "Химок-М" заработал пенальти, но вратарь липецкого "Металлурга" Михаил Алфимов отразил удар, не позволив команде из Подмосковья повести в счете в дебюте матча. "Химки-М" продолжили атаковать и на 10 минуте дальним ударом снова заставили голкипера хозяев показать мастерство.

Вратарь липецкого "Металлурга" Михаил Алфимов отразил пенальти "Химок-М".

После первых 15 минут матча инициатива стала переходить к хозяевам встречи. Опасными ударами в середине первого тайма отметился форвард "Металлурга" Руслан Ахвледиани. В перерыве пошел сильный дождь, что должно было придать игре больше скорости. Инициативой во втором тайме сразу же завладели "сталевары", но до опасных моментов не доходило.

Матч "Металлург" - "Химки-М"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ключевым моментом матча стала замена нападающего "Металлурга" Сергея Чернышова на Артура Арустамяна. На 70 минуте он подкараулил мяч в штрафной "Химок-М" и забил гол, который стал победным. Оставшееся время липчане уверенно контролировали мяч и не позволили молодежи "Химок" создать хотя бы один момент. Интересный момент произошел на 92 минуте игры. Тренер гостей заменил вратаря. Сам голкипер, судя по всему, тоже не понял, зачем его в конце матча посадили на скамейку запасных.

Матч "Металлург" - "Химки-М"Фото: Юлия КЛЮЕВА

"Металлург" провел хороший матч, полностью контролировал ход игры, за исключением первых стартовых 15 минут. Героем встречи многие болельщики признали вратаря команды Михаила Алфимова, ведь именно его действия в начале игры позволили команде не пропустить и вырвать победу в матче.

Так, "Металлург" поднялся на первое место, в ожидании игры "Динамо" Брянск. Следующую встречу Липчане проведут на выезде против футбольного клуба "Рязань". Матч состоится 15 августа.