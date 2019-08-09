Липецкий "Металлург" вырвал победу у "Химок-М" из Подмосковья
В минувший четверг, 8 августа, в рамках 4 тура "Профессиональной футбольной лиги" на центральном стадионе города встретились "Металлург" Липецк и "Химки-М" Московская область. Перед матчем хозяева поля понесли ощутимую потерю. Из-за удаления в предыдущей встречи был дисквалифицирован ключевой игрок "Металлурга" полузащитник Андрей Овчинников.
Перед игрой болельщики могли рассчитывать на интересную, открытую встречу с обилием голов. Напомним, что в прошлом сезоне матч первого круга нынешних команд завершился победой липчан со счетом 9-2.
Начало встречи осталось полностью за гостями. На 5 минуте матча игрок "Химок-М" заработал пенальти, но вратарь липецкого "Металлурга" Михаил Алфимов отразил удар, не позволив команде из Подмосковья повести в счете в дебюте матча. "Химки-М" продолжили атаковать и на 10 минуте дальним ударом снова заставили голкипера хозяев показать мастерство.
Вратарь липецкого "Металлурга" Михаил Алфимов отразил пенальти "Химок-М".
После первых 15 минут матча инициатива стала переходить к хозяевам встречи. Опасными ударами в середине первого тайма отметился форвард "Металлурга" Руслан Ахвледиани. В перерыве пошел сильный дождь, что должно было придать игре больше скорости. Инициативой во втором тайме сразу же завладели "сталевары", но до опасных моментов не доходило.
Ключевым моментом матча стала замена нападающего "Металлурга" Сергея Чернышова на Артура Арустамяна. На 70 минуте он подкараулил мяч в штрафной "Химок-М" и забил гол, который стал победным. Оставшееся время липчане уверенно контролировали мяч и не позволили молодежи "Химок" создать хотя бы один момент. Интересный момент произошел на 92 минуте игры. Тренер гостей заменил вратаря. Сам голкипер, судя по всему, тоже не понял, зачем его в конце матча посадили на скамейку запасных.
"Металлург" провел хороший матч, полностью контролировал ход игры, за исключением первых стартовых 15 минут. Героем встречи многие болельщики признали вратаря команды Михаила Алфимова, ведь именно его действия в начале игры позволили команде не пропустить и вырвать победу в матче.
Так, "Металлург" поднялся на первое место, в ожидании игры "Динамо" Брянск. Следующую встречу Липчане проведут на выезде против футбольного клуба "Рязань". Матч состоится 15 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU