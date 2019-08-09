Выходные в Липецке: День физкультурника, фестиваль на берегу реки и песочный мастер-класс

В ЛИПЕЦКЕ ОТПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Профессиональный праздник физкультурника в Липецке решили отмечать несколько дней подряд! 9 августа в разных районах города пройдут спортивно-игровые программы. А в 17.30 на Матырском состоится праздник «О спорт, ты - мир!».

В субботу, 10 августа, череда мероприятий стартует в ФОК «Пламя». Там в 9.00 липчан ждут на «Праздник спорта и здоровья!». В 10.00 на территории спортивного комплекса «Сокол» состоится торжественное открытие Дня физкультурника. Самым спортивным горожанам вручат значки «ГТО». Состоятся показательные выступления, турниры по футболу и волейболу. Также в программе площадки воркаута, слэклайна и комплекса «Готов к труду и обороне».

В это же время на стадионе «Металлург» начнется «День футбола». В 10.15 начнется турнир ветеранов 50+. После на поле выйдут юные липчане. В 17.00 состоится финал кубка Липецкой области.

В 11.00 в спортзале школы № 59 пройдет турнир по бадминтону. А в 18.00 липчан приглашают посетить спортивный праздник, что пройдет на стадионе поселка Силикатный. Там выступят танцевальные и спортивные коллективы. Развернутся спортивно-игровые площадки: «Армреслинг», «Самый меткий», «Шашки», «Шахматы», «Веселый мяч», «Ориентир шоу», «Бэби Лэнд», «Бой мешками», «Велогородок» и «Аквагрим».

НА БЕРЕГУ УСМАНИ РАЗВЕРНЕТСЯ КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В эту пятницу, 9 августа, в Липецкой области стартует масштабное мероприятие на берегу реки Усмани. В селе Песковатка-Боярская Усманского района пройдет казачий фестиваль народной культуры «Татарский вал». Он продлится три дня.

В пятницу вечером состоится открытие фестиваля. В 19.30 гости увидят показательные выступления 16-й бригады спецназа ГРУ. В 20.00 - концерт. На сцену выйдут коллективы из разных городов России.

Самая насыщенная программа ожидается в субботу. Фестиваль стартует в 10.00. Гостей ждет много всего интересного: ярмарка мастеров, народные игры и забавы, а также песни времен Великой Отечественной войны, советской эпохи, русские романсы. На мероприятии липчан обучат владению казачьей шашкой, рукопашному бою. Каждый сможет поиграть в лапту и городки. Писатель Михаил Лепешкин проведет семинар по практической сказке. Услышать звучание старинных инструментов можно будет в «Музее забытой музыки» Сергея Плотникова. На фестивале будут читать стихи, исполнять авторские песни, а также тут пройдет конкурс гармонистов. В 20.00 состоится гала-концерт победителей конкурсов.

В воскресенье с 9.00 липчанам предлагают покататься на байдарках и сходить на конные прогулки. В полдень фестиваль завершится концертом. Координаты места проведения мероприятия - 52.012564, 39.729413).

ЛИПЧАНАМ РАССКАЖУТ, КАК СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ПЕСОЧНЫЕ УЗОРЫ

В ОЦКНТиК отметят «День малой Родины». Праздник пройдет в субботу, 10 августа. Начало в 11.00. Гостей мероприятия познакомят с древними обычаями региона, расскажут, как создаются песочные узоры в селе Волчье Добровского района. Сами узоры можно будет посмотреть на выставке архивных фотографий. А обо всех подробностях создания этой красоты липчане узнают из документального фильма.

Также на празднике состоятся мастер-шоу и мастер-классы по изготовлению обереговых песочных узоров. Пройдет выставка волченской текстильной куклы, обрядовых полотенец и традиционного женского костюма. Перед гостями выступят самобытные коллективы села Волчье - этнографический ансамбль «Птахи» и детский фольклорный ансамбль «Перепелки». Дополнительную информацию можно получить по телефону (4742) 34-51-91.