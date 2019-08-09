Игорь Артамонов распорядился выделить дополнительные средства на отсыпку дорог

Муниципалитеты получат дополнительные средства на ремонт дорог. Решение о финансировании принято руководителем региона в связи с многочисленными обращениями жителей на сайт «Развиваем Липецкую область вместе!» и в инстаграм Игоря Артамонова.

На отсыпку выделено около 180 млн рублей. На эти средства будет приведено в порядок 137 километров дорог по всей области. В том числе подъездные пути к участкам для многодетных семей.

«Дорожная сеть Липецкой области это 15 тысяч километров дорог. Многие из них в очень плохом состоянии. Мы прекрасно понимаем, что все дороги сразу не сделать, но каждый год будем увеличивать финансирование и наращивать темпы работ, – прокомментировал врио главы региона Игорь Артамонов. – В первую очередь будем проводить ремонт там, где самые плохие дороги и при этом ими пользуется большое число людей, проживающих в данной местности».

Средства поступят во все районы Липецкой области. Завершиться работы должны в октябре.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации