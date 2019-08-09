Липецкие полицейские бегали с боеприпасами, перетягивали канат и стреляли из оружия

В эту пятницу, 9 августа, на стадионе «Динамо» состоялась ежегодная Спартакиада по служебно-прикладным видам спорта среди сотрудников органов и подразделений внутренних дел Липецкой области. Событие посвящено памяти героев России старшего лейтенанта внутренней службы Эдуарда Белана и старшего сержанта милиции Андрея Теперика.

В Липецке правоохранители померились силами на Спартакиаде.

В Липецке правоохранители померились силами на СпартакиадеФото: Алена ИВАШОВА

Торжественное открытие состоялось в 10.00. Перед началом соревнований кинологи и специальная рота «Молния» продемонстрировали захват условных преступников и боевые приемы борьбы. Также гости увидели показательные выступления центра кинологической службы и представителей Росгвардии.

В Липецке правоохранители померились силами на СпартакиадеФото: Алена ИВАШОВА

В Липецке правоохранители померились силами на СпартакиадеФото: Алена ИВАШОВА

Спартакиада началась с легкоатлетической эстафеты. Участники бежали с автоматом Калашникова и передавали его другим командным игрокам. Затем соревнующиеся устроили забег на 100 метров с автоматом и ящиком боеприпасов. После этого испытания участники метали гранаты, перетягивали канат и стреляли из боевого оружия.

В мероприятии участвовали лучшие спортсмены ОВД Липецкой области. В конце победителей наградили кубками.

В Липецке правоохранители померились силами на СпартакиадеФото: Алена ИВАШОВА