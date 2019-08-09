«В каждом построенном объекте - частица души»

А секрет успеха компании в том, что для нее не бывает «проходящих», второстепенных объектов - они все важны. И этого принципа «Капиталстрой» придерживается на протяжении всей своей истории. Тогда, 22 года назад, все начиналось с маленького предприятия с коллективом в дюжину человек - не было ни базы, ни оборудования, но был настрой созидать и вера в себя. Шаг за шагом строительная фирма наращивала потенциал, крепла, набиралась опыта, сумела выстоять в период «смут и потрясений».

Сегодня это многопрофильная компания с хорошей производственной базой, парком современной техники и коллективом высококлассных специалистов. «Капиталстрой» - в числе ведущих строительных организаций региона, которые определяют лицо отрасли.

В активе ООО «Капиталстрой» многие десятки самых разнообразных объектов - социальных, промышленных. Они отличаются оригинальностью стиля, многие из них по праву стали украшением Липецка, всего региона. К примеру, Центр культуры в городе Грязи с современной отделкой и прекрасной зоной отдыха стал настоящим подарком для грязинцев. В числе запоминающихся объектов «Капиталстроя» и здание Роспотребнадзора на площади Героев в Липецке, и школа в 28-м микрорайоне, областной Центр культуры и народного творчества, здание Внешторгбанка, здание УФМС в Осеннем проезде и другие.

Генеральный директор ООО «Капиталстрой» Александр Иванович Лопарев.

- Для нас важен каждый объект, он в своем роде единственный, и мы гордимся тем, что построили. А наш бесценный капитал - это сотрудники компании, профессионалы высокого класса, которые доказали за годы работы, что им по плечу решение задач высокой сложности, - отмечает генеральный директор ООО «Капиталстрой» Александр Лопарев.

За годы работы на строительном рынке региона компания завоевала признание и уважение среди заказчиков, коллег-строителей и жителей региона. А все потому, что строит качественно и в срок, никого не подводит. Отсюда и доверие, и «портфель заказов».

Среди заказчиков компании в разное время были: ОКУ «УКС Липецкой области», МКУ «Управление строительства г. Липецка», АО «Липецкмолоко», АО «Липецкоблгаз», ГУ ЦБ РФ, областное управление здравоохранения и другие. И список значимых объектов для региона только растет. Это и объекты здравоохранения (трех этажное отделение психоневрологического диспансера по ул. Аксакова, 2 корпуса областного противотуберкулезного диспансера, офис врача общей практики в Вербилово), спорта (бассейны в Чаплыгине, Усмани, пос. Матырский, Добром, школьные бассейны в микрорайоне Елецкий и городе Задонске) и культуры (ДК в Добровском, Задонском и Усманском районах и ДК на 200 мест в селе Казинке Грязинского района, построенный всего за 3 месяца). Сейчас идет строительство двух яслей для детских садиков № 17 и № 38 в Липецке, которое будет завершено уже в августе.

У компании традиционно тесное сотрудничество с ПАО «НЛМК». Начиная в 2001 года выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту зданий и сооружений. Принимала организация участие и в строительстве доменной печи № 7. Недавно закончен ремонт актового зала управления комбината с применением современных отделочных материалов и технологий, проведена реконструкция декоративного участка «Лебединое озеро». Также отремонтированы здания по улицам Бестужева, Марии Расковой, 9 Мая, Прокатной. В настоящее время проводятся работы по техническому перевооружению лаборатории микроструктурного анализа и физического моделирования, ремонту административных зданий и цехов комбината. И, как всегда, у заказчика нет претензий к качеству работ.

Даже в непростые для отрасли времена фронт работ у компании есть. И все это благодаря профессионализму и старанию всех сотрудников организации, сложившейся деловой репутации.

- Именно благодаря высокому уровню подготовки сотрудников, их самоотверженному труду, преданности профессии и любви к своему делу компания крепко стоит на ногах, - отмечает Александр Лопарев. - Я поздравляю коллектив, наших уважаемых ветеранов, коллег с профессиональным праздником - Днем строителя! Желаю всем дальнейших успехов, достатка и удачи!

Владимир КУЛИК.

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