Всегда на высоте

Более 60 лет известно на строительном рынке липецкое предприятие ОАО «ЮВЭМ-1» - и не только у себя, в регионе, но и за его пределами. У известного предприятия богатая история. Войдя в состав треста «Юговостокэлектромонтаж» Первое Липецкое монтажное управление активно участвовало в строительстве на крупных стройках Липецка и в других регионах. Перечень объектов, где работники «ЮВЭМ-1» выполняли электромонтажные работы обширен – аглофабрика, ККЦ -1, ККЦ-2, доменная печь №4, №5, №6, №7 и стан -2000, коксовая батарея №5, №7, №8, цеха прокатки углеродистой и динамной стали на НЛМК, монтаж оборудования всемирно известных фирм…всего и не перечесть. И неизменно в числе постоянных заказчиков у предприятия остается один из лидеров металлургической отрасли – НЛМК.

За годы работы у предприятия накоплен и огромный опыт, и авторитет в профессиональной среде. Потому и востребованы профессионалы «ЮВЭМ-1» не только у себя в Липецкой области - им доверяют, в них уверены. В активе предприятия работы на Воронежском заводе синтетического каучука, Белоярской АЭС, нефтеперекачивающей станции на Ставрополье, на предприятиях Тулы, Москвы… И везде работы выполняются с высоким качеством и в срок.

- Я благодарен сотрудникам за их самоотверженный труд, любовь к профессии. Конкуренция на строительном рынке огромна, но уровень квалификации наших работников позволяет предприятию быть всегда высоковостребованным, - отмечает руководитель «ЮВЭМ-1» Вячеслав Косенков, возглавляющий организацию 35 лет и за плечами которого бесценный многолетний опыт работы.

Поздравляю коллектив, коллег-строителей с замечательным праздником – Днем строителя! Желаю вам всегда быть на высоте, верить в себя! Хорошего настроя вам на новые свершения и удачи!