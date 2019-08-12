Липецкая область – среди регионов-лидеров с наименьшим числом малоимущих граждан

Липецкая область находится на седьмом месте в России и на четвертом месте в Центральном федеральном округе среди регионов с наименьшим числом малоимущих граждан. Таких в области 8,7%. Этот показатель значительно ниже общероссийского, который составляет 12,6%. Таковы предварительные данные за 2018 год, опубликованные на днях Росстатом в бюллетене «Социально-экономические индикаторы бедности».

Самые актуальные данные - за первое полугодие 2019 года - содержатся в региональном Социальном регистре. Согласно им, меры социальной поддержки, направленные на помощь малоимущим, получают 86 тыс человек, или 7,5% от общего числа жителей региона. Из них около 2150 человек - 2,5% от числа малоимущих и 0,2% всего населения - старше трудоспособного возраста. Об этом сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области

Невысокая доля пожилых среди всех малоимущих обусловлена, в числе прочего, комплексом мер, направленных на поддержку этой категории граждан. Так, в Липецкой области пенсионеры по старости и граждане, достигшие возраста 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, имеют право на бесплатное зубопротезирование в государственных учреждениях здравоохранения (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) один раз в три года; бесплатное слухопротезирование один раз в четыре года или чаще при нарастающей потере слуха. Также у них льготный проезд по территории области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой половины стоимости проезда без ограничения числа поездок и маршрута следования, а с 15 апреля по 15 октября - с оплатой 10% стоимости проезда без ограничения числа поездок в пределах пяти тарифных зон. Неработающим пенсионерам или гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, оперативные вмешательства по поводу аортокоронарного шунтирования и резекции аневризмы сердца, оплачиваются санаторно-курортные путевки.

Получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг одиноко проживающие пенсионеры, а также женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответственно с доходом ниже прожиточного минимума могут, если доля расходов на эти цели составляет более 10% от их дохода. Гражданам, достигшим возраста 70 лет, компенсируется 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а для тех, кто старше 80 лет – 100%. Право на эту помощь имеют неработающие собственники жилых помещений, живущие одиноко или в составе семьи неработающих пенсионеров или инвалидов 1 и (или) 2 групп.

«Забота о социальном и духовном благополучии пожилых жителей региона всегда была и остается первоочередной задачей власти, - подчеркивает врио главы региона Игорь Артамонов. - Наше глубокое уважение и благодарность - в повседневной помощи и поддержке людям старшего поколения, ветеранам войны. Мы должны сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый день».