Липчане возложили цветы к памятнику погибшим летчикам

В этот понедельник, 12 августа, в Липецке празднуют День военно-воздушных сил. Утром на аллее Героической славы Липецкого авиацентра состоялся торжественный митинг. На мероприятии присутствовали те, кто защищает воздушные границы нашей страны, ветераны, а также юнармейцы и жители города.

Перед собравшимися выступил начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков. Он рассказал, что с момента основания в авиацентре освоили свыше 40 типов самолетов и беспилотников, а в учебном отделе подготовили более 60 тыс. офицеров различных специальностей. Кроме того, в Центре прошли службу 29 героев Советского Союза и Российской Федерации. А авиационная группа "Соколы России" - одна из самых знаменитых во всем мире.

Затем липецких летчиков вручили награды, некоторым присвоили очередные звания. По информации мэрии, также наградили сотрудников областной администрации и артистов, которые в июле этого года побывали на авиабазе Хмеймим.

В конце мероприятия собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим летчикам на площади Авиаторов.