2019-08-13T11:17:46+03:00
Экономика

Летняя спартакиада выявила самых спортивных энергетиков

Традиционные летние спортивные соревнования Липецкэнерго собрали две сотни энергетиков из 18 районов электрических сетей и исполнительного аппарата
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Торжественное открытие летней спартакиады филиала «Россети Центр Липецкэнерго» в рамках Всероссийского праздника спорта состоялось 10 августа совместно с Департаментом по физической культуре и спорту Администрации города Липецка на стадионе «Сокол».

В ходе соревнований энергетики сдавали нормы ГТО и принимали участие в футбольных и волейбольных матчах.

По итогам спартакиады самым спортивным признан Лебедянский РЭС, занявший первое место по волейболу и мини-футболу. Серебро и бронзу в волейболе взяли команды Чаплыгинского РЭС и исполнительного аппарата соответственно. А второе и третье место по мини-футболу поделили энергетики Тербунского и Становлянского районов электрических сетей. Лучшим спортсменам вручили кубки, грамоты и памятные призы.

Кроме того энергетикам, показавшим лучшие результаты в рамках прошлогодней сдачи спортивных норм, были вручены 18 значков ГТО. Золотой знак ГТО получил начальник Управления учета электроэнергии Вадим Негробов.

- Для энергетиков такие мероприятия – это в первую очередь возможность показать свой волевой характер и укрепить корпоративный дух. Желаю, чтобы эмоции от зрелищных футбольных и волейбольных матчей стали для вас источником неиссякаемой энергии, а спортивные успехи залогом будущих достижений в профессиональной сфере – такими словами завершил летнюю спартакиаду Липецкэнерго и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Липецкэнерго Владимир Тихонов.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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